Felújítanák az egykori barátok templomának főtéren álló tornyát, de nem tudni, kinek kellene renoválnia

Marosvásárhely polgármesterét, Soós Zoltánt is megkerestük. A városvezető a Székelyhonnak elmondta, májusban készül el a Színház tér általános felújítási terve, amelyet már idén meg is valósítanak. Mint ismert, nyolc éve újították fel a teret, de akkor kimaradt az átalakításból a Barátok tornya és a buszmegálló. Ezt a hiányt szeretnék most pótolni, egy fedett részt tervezve a buszmegállóhoz, ahova esőben és kánikulában is behúzódhatnak a várakozók.

Az is gondot jelent, hogy korábban, tíz évvel ezelőtt hozzá nem értő módon cementtel vonták be az alsó részét, ezt most le kell takarítani és vízáteresztő vakolattal kell bevonni. Soós Zoltán arról is beszélt, hogy ha sikerült megtalálni a jogi megoldást, akkor szeretnék a toronyban levő kripta lejáratát is rendbe tenni, elérhetővé tenni, hogy látogatható legyen. Nem állandó jelleggel, de időszakonként meg lehetne nyitni a nagyközönség előtt is, például a múzeumok éjszakája rendezvényein. „Mindképpen fontos számunkra, hogy felújítsuk, rendbe tegyük a tornyot, a Színház tér rendezésével együtt” – nyomatékosította az elöljáró.