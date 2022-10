Feltérképezik a marosvásárhelyi tömbházak állapotát

Tömbházról tömbházra járnak annak a bukaresti cégnek a megbízottai, amellyel a marosvásárhelyi városháza szerződést kötött, hogy feltérképezze a megyeszékhelyi tömbházakat. Jó tudni, hogy a csaknem egy évig tartó alapos felmérés során azonban a lakásokba nem mennek be.

Bukaresti minta alapján fogtak neki Marosvásárhelyen is a tömbházak nyilvántartásba vételének, állapotuk feljegyzésének. A marosvásárhelyi városháza közterület-rendezési osztályának vezetője, Florian Moldovan a Székelyhonnak elmondta, hogy

Mi is elsősorban azért szeretnénk most a tömbházak nyilvántartását elkészíteni, hogy pontosan megtudjuk, Marosvásárhelyen milyen állapotban vannak a tömbházak, illetve hogy pontosan kiderüljön, vannak-e olyanok, amelyek életveszélyesek, amelyeknek alapszerkezete is megerősítésre vár, és hány olyan van, amelyet szigetelni kell