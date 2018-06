Felrobbantották a november óta Hargita megyében talált világháborús robbanóeszközöket

Érkezésünkkor a tűzoltóság csíkszeredai helyszínén már javában folyt a készülődés, a tűzoltósági egységek mellett rendőrök és csendőrök gyülekeztek az udvaron, nemsokára pedig a Kovászna megyei tűzoltóság tűzszerészcsapata is megérkezett. Ezt követően a Hargita megyei tűzoltóság főfelügyelője, Stelian Cimpoeșu rövid eligazítást tartott, majd Dudu Ovidiu parancsnokhelyettes vezetésével útnak indult a szirénázó konvoj. A tűzszerész-alakulatok két speciális járműve, a tűzoltóság elsősegélynyújtó csapata (SMURD), illetve a rendőrség és a csendőrség egységei után, a sor végén haladtak a sajtó képviselői a tűzoltóság egyik járművével. Ekkor még nem tudtuk, hová is megyünk pontosan, hiszen

A biztonsági vonal mögött

Miután az összes eszköz egymás mellett sorakozott a földön, feltűnt, hogy a korábban említett tizenegy helyett tizenhárom van belőlük, ám mint kiderült, kettő közülük nem robbanóeszköz. Utóbbiakat is bevetéseik során gyűjtötték be a tűzszerészek, miután segítségüket kérték megtalálóik, ezért ezeket a robbanóeszközökre a megtévesztésig hasonló vaselemeket is elszállították megsemmisítésre. A helyszínen a biztonsági előkészületek körülbelül egy órát tartottak, amely alatt a sajtó képviselői is közelről kísérhették figyelemmel a történéseket. A robbantás előtt aztán el kellett vonulnunk egy félreeső helyre, az úgynevezett biztonsági vonal mögé, ahonnan csak kevés rálátásunk volt az eseményekre.

Miután mindenki elfoglalta a helyét, a tűzszerészek 2,5 kilogramm trinitrotoluol (TNT) és három gyutacs felhasználásával elvégezték a robbantást.

Pár perc múlva visszamehettünk és megtekinthettük a szemmel láthatóan megnagyobbodott gödröt, amelyet a tűzszerészek az akció lezárásaként végül betömtek.