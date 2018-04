Felpörgeti a turizmust a székely-magyar hokimajális

Megkezdődött a turistaidény a csíkszéki szálláshelyeken is. Több közülük telt házzal működik a hosszú hétvégén, bár nemcsak a május elsejei szabadnapoknak köszönhetően, hanem azért, mert ekkor tartják a székely-magyar hokimajálist. Sok magyarországi jégkorongozó, hokikedvelő vendég érkezik Csíkba.

Ünnepre készülnek Csíkszeredában • Fotó: Gecse Noémi

Bogács Endre, a csíkkozmási Tulipán panzió vezetője érdeklődésünkre elmondta, külön ajánlattal készültek a hosszú hétvégére. Sikerrel, mert

érezhetően megnövekedett erre az időszakra a vendégeik száma.

Hozzátette, sokan érdeklődtek, többen is szerettek volna foglalni szobát erre a hétvégére, de már nem maradt szabad helyük, telt házzal működnek. „Vendégeink számára a panzió biztosítja a szállást és az ételt, a változatos programjainkról a partnereink gondoskodnak. Így azok, akik igénylik, részt vehetnek többek között medvelesen, hagyományos pikniken, off-road kalandtúrán, meglátogathatnak parasztgazdaságot, de van mód autóbuszos kirándulásra, lovas szekerezésre is” – sorolta a panzió vezetője. Elmondta azt is, hogy erre a hosszú hétvégére inkább családok és baráti társaságok fognak megszállni a panziójukban, de más alkalmakkor is ez a jellemző.

Ötödik alkalommal méri össze erejét Székelyföld és Magyarország jégkorong-válogatottja. A testvérmeccs helyszíne ezúttal Csíkszereda lesz, május 1-jén 18 órától a Vákár Lajos Műjégpálya ad otthont a székely–magyar jégkorongünnepnek.

Telt ház van a csíkszeredai Fenyő szállodában is. Todor Etelka, a Hunguest Hotel Fenyő igazgatója úgy véli, ez nem a hosszú hétvégének tudható be, hiszen nem csak erre a hétvégére teltek meg a szobáik. Mint mondta, náluk már

április közepétől kezdve elkezdődött a turistaidény.

Hozzáfűzte, hogy ebben az időszakban külföldi csoportokat fogadnak, vendégül látják például a csíkszeredai önkormányzat és a Székelyföldi Jégkorong Akadémia által szervezett székely-magyar hoki majális vendégeit is.

A karcfalvi Farkas Panzió szintén a székely-magyar hokigálára érkező magyarországi csoportot fogad ezen a hétvégén.

A székely-magyar jégkorongmérkőzésnek tudható be, hogy ilyen sok vendégünk van, és több napot maradnak. Többségük ismeri már a panziót, visszatérő vendég, korábban ugyanis voltak jégkorongozni a karcfalvi pályán. A kérésük most az volt, hogy mutassuk meg nekik, hogyan zajlik itt a disznóvágás, mert budapestiek lévén nem vettek még ilyenben részt

– magyarázta Farkas Ernő, a panzió tulajdonosa. Szerinte a hosszú hétvégét a helyiek inkább piknikezéssel töltik, elmennek egyet az erdőre, és mivel Magyarország messze van, hogy az ottaniak egy hosszú hétvége kedvéért idáig utazzanak, így ilyen alkalmakkor más megyéből érkező vendégek szoktak leginkább megszállni náluk.

Mint ismert, a kormány nemrég úgy döntött, hogy a május elsejei kötelező munkaszüneti nap mellett az állami hivatalokban dolgozók hétfőn, április 30-án is szabadnapot vehetnek ki, amit később kell bepótolniuk. Így tulajdonképpen négynaposra bővül a soron következő hétvége.