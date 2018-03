Felmelegedés és csapadék várható a hét első felében

Hétfőn az ország nagy részében változékony lesz az égbolt, de továbbra is melegebb lesz a sokéves átlagnál. A csúcshőmérséklet 9 és 19 Celsius-fok (délen), a minimális hőmérséklet 2 és 9 fok között ingadozik majd.

Csapadékra lehet számítani. Illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A nyugati megyékben nap közben esni fog, este és éjszaka a záporok kiterjednek az ország egész területére. Helyenként nagy mennyiségű csapadék hullhat, villámlások is lehetségesek. A hegyekben, 1900 méter felett havas eső is előfordulhat. Marosvásárhelyen az előrejelzések szerint 18 Celsius-fokig is felmelegedhet a hőmérséklet, és esőre lehet számítani.

Kedden, illetve szerdán már a sokéves átlagnak megfelelő hőmérsékleti értékek lesznek a keleti és délkeleti országrészben, ahol futózáporokra is számítani lehet. Máshol továbbra is szokatlanul meleg lesz, csupán elszórtan várható felhősödés és enyhe eső. A hegyekben, 1800 méter felett helyenként havas eső és havazás is lehetséges. A csúcshőmérséklet 8 és 18 Celsius-fok, a minimális értékek 1 és 7 fok között váltakoznak majd. Marosvásárhelyen és környékén 13 Celsius-fokig emelkedhet a levegő hőmérséklete, és mindkét nap kisebb eső várható.