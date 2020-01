Fellendülőben a turizmus Maros megyében

Télen is vonzó Marosvásárhely az idelátogatók számára • Fotó: Haáz Vince

A novemberi és decemberi adatokat még nem dolgozták fel, de a 2019 januárja és októbere közötti időszak az idegenforgalom szempontjából már sokkal jobb az előző év hasonló periódusánál – nyilatkozta a sajtónak Ioan Matei, a Maros megyei statisztikai hivatal igazgatója. Hozzátette, jó irányt vett a Maros megyei turizmus, egyre emelkedik azoknak a száma, akik itt vakációznak vagy itt töltenek el néhány napot pihenőszabadságuk alatt.

Legtöbben Magyarországról érkeztek, illetve a németországiak, izraeliek, olaszországiak, spanyolországiak számára is vonzónak bizonyult Maros megye.

Ez részben a repülőtérnek, a budapesti, londoni és németországi rendszeres járatoknak is köszönhető, ahogy a közeli kolozsvári reptérnek és az oda érkező járatoknak, illetve azoknak az Erdélyből kitelepült honfitársainknak, akik saját élménybeszámolóikkal, emlékeikkel népszerűsítik a régiót, annak látnivalóit.

A legjobb reklám a saját elbeszéléseink – vallják többen is azok közül, akik baráti csoportokkal érkeznek Marosvásárhelyre. „Nagyon felkeltette a barátaim érdeklődését az, hogy évente több alkalommal is jövök Marosvásárhelyre. Néhány éve megszerveztem az első csoportos utat, azóta szinte havonta jövök, más-más csoporttal, hogy bemutassam Marosvásárhelyt, Szovátát, Vármezőt vagy Segesvárt az izraelieknek” – mondja egy hazajáró turista. Hasonló csoportok érkeznek Németországból és Olaszországból is négy-öt napra vagy egy hétre. Ezek a csoportok szállodában vagy panzióban szállnak meg, vendéglőkben étkeznek, bérelt gépkocsikkal járják a vidéket, ajándéknak helyi sajátosságokat vásárolnak – vagyis hozzájárulnak a régió gazdaságának működéséhez is.

A külföldi vendégek mellett az ország más régióiból is szép számban érkeznek látogatók Maros megyébe. A megyeközpont mellett Szováta és Vármező, illetve Segesvár a legnépszerűbb turistacélpont, valamint azok a falvak, például Szászkézd, Kund, Szászbogács, ahol adottak a szálláslehetőségek is.