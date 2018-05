Felbecsülték, hogy mekkora nyereséget hozna a székelyeknek, ha digitalizálnák a mezőgazdaságot

Hektáronként akár 80 euró pluszprofitot is hozhat, ha digitalizálják a mezőgazdaságban a folyamatokat – véli Orbán Miklós, az AgroSic Közösségek Közötti Társulás vezetője, aki szerint eljött az idő, amikor a gazdák nem másolni akarják a Nyugatot, nem utána kullognak, hanem ugyanazt a csúcstechnológiát kívánják használni, és meg is tehetik.

Modern gépekkel a mezőn. Hatékonyabb a munka. Illusztráció • Fotó: Sándor Csilla

Már Székelyföldön is több tízezer hektár megművelésében használnak számítógépes programot, több gazdának van meteoállomása, és egyre korszerűbb traktorokat vásárolnak – tudatta Orbán Miklós. A számítógépes programokat pályázati pénzből is be lehet szerezni, az agrárium digitalizálására külön kiírások vannak.

Miklós Ervin, az IT Plusz klaszter alelnöke kifejtette, ésszerűsíteni kell a mezőgazdaságot, a számítógépes programok összekapcsolják a folyamatokat, a gépek kommunikálnak egymással, figyelembe veszik az időjárás-előrejelzést, kiszámítják, mennyi vetőmagra van szükség, ésszerűsítik az anyagfelhasználást. Érdemes adatelemzéssel foglalkozni, és az alapján meghozni a döntéseket.

Össze kell hasonlítani, melyik a legjobb krumpli, mennyibe kerül, illetve mennyi megtakarítást generál egy korszerű traktor, és az adatok alapján optimalizálni a költségeket, növelni a profitot – véli a klaszter alelnöke. Szerinte

nagyon sok gazda még mindig tűzoltóüzemmódban dolgozik, folyamatosan a felmerülő problémákat kezeli, holott a hatékonyság lenne a fontos.

A precíziós mezőgazdaság a digitalizálás eredménye, aki nem követi a technológiai újításokat, menthetetlenül lemarad.

A gazdák érzik a technológiai kényszert, újítaniuk kell, mert ha nem teszik meg, felvásárolják őket

– szögezte le Miklós Ervin. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy az irodai munka is egyre nagyobb szerepet kap a mezőgazdaságban, folyamatosan jelentéseket kell készíteni a pénzügyi hatóságoknak, Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségnek (APIA), és ebben is segítséget nyújtanak a számítógépes programok.