Fejszével a kereszt közepébe

Ma van Páduai Szent Antal (1195–1231) napja. Az egykori ferences szerzetes népszerűsége olyan méreteket öltött, hogy a világ szentjeként tisztelik. Még a nem hívők is őt emlegetik a legtöbbet, Dalmáciában, Horvátországban és Boszniában a muszlimok tiszteletét is kivívta. Neki ígérünk pénzt, ha valamit nagyon el akarunk érni, vagy elveszített tárgyat szeretnénk megtalálni, hogy aztán igen ritka esetben teljesítsük fogadalmunkat. Állattartással kapcsolatos és egyéb hiedelmek is fűződnek hozzá.