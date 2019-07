Fejlődési rendellenességek jeleit mutatja a gyerek? Minél előbb szakemberhez kell fordulni

Sok szülő ódzkodik attól, hogy szakemberhez forduljon gyermekével, ha az valamilyen fejlődési rendellenesség jeleit mutatja. Sokan ma is úgy gondolják, hogy majd „kinövi” a gyermek, holott ha időben szaksegítséget kérnének, jelentős javulást lehetne elérni a beszédhibás vagy egyéb problémával küzdő gyermekek állapotában.

Minden a gyerekről szól. A terápiák játékos foglalkozások, melyek során a gyógytornász, a gyógypedagógus és a pszichoterapeuta foglalkozik a gyermekkel • Fotó: Gábos Albin

A vizsgált óvodáskorú gyermekek 20 százalékánál fedeztek fel valamilyen eltérő fejlődésre utaló jelet a Prosperitas Vitae Egyesület nemrég lezárult óvodai szűrőprogramjában, amelyet a Csíki-medence óvodáiban végeztek, és amely során több mint 1200 gyermek állapotát mérték fel.

Molnár Annamária, az egyesület munkatársa, a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ pszichológusa és mozgásterapeutája, aki szintén részt vett a felmérésben, elmondta, az előítéleteket szeretnék enyhíteni, a szülőket tudatosabbá tenni. Hiszen nemcsak a súlyos sérüléssel rendelkező gyermekeket kell fejleszteni, hanem azokat is, akik alig láthatóan vagy észlelhetően ugyan, de nem koruknak megfelelően viselkednek, fejlődnek valamely területen, mert ezek a kisebb eltérések a későbbiekben komoly viselkedésbeli problémává válhatnak, vagy megnehezíthetik az iskolai beilleszkedést.

A majd kinövi a gyermek hozzáállás nem célravezető, és ha időben, már 3–4 éves korától vagy még korábban célzott fejlesztéseken vehet részt a gyermek, sokkal hatékonyabb eredményt tudunk elérni

– hangsúlyozta a szakember. Hozzátette, sok esetben ugyanis bepótolható, visszafordítható a fejlődési eltérés.

A gyermekeket három nagy területen vizsgálták: a kognitív készségeiket (mennyire értik meg az adott feladatot), a mozgáskészségeiket (nagymozgás és finommotorika) és szocializációs készségeiket mérték fel. Sok óvodásnál beszédproblémákat (megkésett beszédfejlődést) észleltek, de nagy számban voltak figyelem- és viselkedészavarral, illetve szocializációs problémával küzdők is. Ugyanakkor többen is autisztikus tüneteket mutattak. „Fontosnak tartjuk a kiszűrt gyerekek komplex vizsgálatát, hogy fel tudjuk tárni a tünetek mögött húzódó okokat, és időben szakszerű segítséget tudjunk nyújtani, ha szükséges” – emelte ki.

Kényes téma

Szente Ibolya, a csíkszeredai Micimackó napközi igazgatója a téma kapcsán érdeklődésünkre arról beszélt, ők is azt tapasztalják, hogy egyre több a sérült gyermek. „Ennek oka lehet az is, hogy most már jobban odafigyelünk ezekre.

Régen a fejlődési rendellenességekhez úgy álltak hozzá, hogy a gyermek majd kinövi, majd megszokja a közösséget, majd szocializálódik

– mondta a harminc éve pedagógusként dolgozó intézményvezető. Hozzátette, mostanában viszont nagyobb jelentőséget tulajdonítanak ennek, ezért több szűrőprogramon esnek át a gyermekek.