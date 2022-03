Fejlesztések, felújítások – számos terve van a koronkai önkormányzatnak

Több projekttel is pályázott a koronkai önkormányzat, amelyekhez önrész is szükséges – mondta a Székelyhonnak Takács Szabolcs István polgármester, hozzátéve, hogy befejezték a közvilágítás korszerűsítését, a régi, hagyományos égőket modern, led típusú égőkre cserélték,

most pedig az Anghel Saligny-program keretében a víz- és csatornahálózat bővítése a prioritás.

Ugyancsak az idei tervek között szerepel az iskola teljes felújítása. Ahogy az elöljáró elmondta, a tanintézmény energetikai korszerűsítését szeretnék elsősorban megvalósítani, valamint azzal egyidőben a külső-belső szigetelését is az épületnek, akárcsak az összes nyílászáró cseréjét. Az új fűtésrendszer a terv szerint padlófűtés lesz, ami a tanulmányok szerint költségkímélő és hatékonyabb.

– mondta Takács Szabolcs István, hozzátéve, hogy a fűtésrendszer korszerűsítésével párhuzamosan a padlócserét is elvégzik. Kérdésünkre, hogy mikor kezdődnek el a munkálatok, a polgármester annyit mondott, hogy ez a pályázattól függ, attól, hogy mikor kapnak pénzt a tervek kivitelezésére. A koronkai iskolában mintegy kétszáz gyermek tanul, a felújítás elkezdése előtt gondoskodni kell arról, hogy az oktatásuk zavartalan maradjon. Erre az időszakra valószínűleg a kultúrotthonba csoportosítják át az osztályokat – tudtuk meg.

Hirdetés

A református egyház egyik épületét magyar állami támogatással sikerült felújítani és abban egy modern bölcsődét berendezni, amely a számítások szerint szeptemberben meg is nyitja kapuit, három csoporttal kezdi meg a működését. Akkora az igény a bölcsődére, hogy a község vezetősége egy új telket szeretne vásárolni, hogy még egy bölcsődét építhessen – avatott be a tervekbe a polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy egy fedett sportkomplexum számára egy 7100 négyzetméteres telket vásároltak a község területén.

A koronkai önkormányzatnak tervei vannak az egykori Tholdalagi-kastéllyal is, amelyet a franciaországi tulajdonostól vásároltak meg, hogy felújítsák és a közösség javára fordítsák. Érdeklődésünkre, hogy hol tart a projekt, Takács Szabolcs István elmondta, felméréseket végeztek, és ahhoz, hogy a takarítást, a tető javítását, illetve, ahol nagyon megrongálódott, annak lebontását elvégezhessék, külön építkezési engedélyre van szükség.