Falunap helyett kisebb közösségi programokat szerveznek

Ezúttal nem lesznek nagy tömegrendezvények Gyergyócsomafalván a járványügyi korlátozások miatt. Archív • Fotó: Facebook/Gyergyócsomafalva község

Úgy tartja a mondás, hogy a gyergyócsomafalvi rabokat még a fogságból is hazaengedték Szent Péter és Pál napján. Ez kötelezi a településvezetést arra, hogy a lehetőségekhez mérten idén is megszervezzék a községi ünnepet, hogy ez a nap „nehogy olyan legyen, mint Csala Jenő puliszkája, amelyik nem is kemény és nem is lágy, vagyis semmilyen” – mondta el Márton László Szilárd, polgármester.

Nem falunapokról, hanem kisebb közösségi ünnepről beszélünk, amit jelen körülmények között meg tudunk szervezni, betartva az előírásokat a saját biztonságunk érdekében

– tette hozzá az elöljáró.

Az eseményeket három napra osztották be. Szombaton délelőtt a legkisebbeké lesz a főszerep, leginkább abból a meggondolásból, hogy a gyermeknapi rendezvények is elmaradtak – tudatta Simon Beáta, a csomafalvi községháza referense. A Halvirág Bábszínház előadását és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont gyermekjátékokat tartalmazó kiadványának bemutatóját követően a település házi kártyajátékának, a Preferánsz kedvelőinek találkozóját tartják.

Elindítják a Csomafalván jár a nóta című mozgalmat

Arra biztatjuk a település lakóit, hogy ünnepeljenek kisebb közösségekben. Bográcsozzanak, sütögessenek, ahogyan az Szent Péterkor lenni szokott és az így összegyűlt társaságokat zenészeket szállító szekerekkel látogatjuk meg

– ismertette Simon Beáta, hozzátéve, hogy a vasárnap délutáni muzsikálást a 0733-068 190-es telefonszámon előzetesen kell igényelni.

Hétfőn zenés ébresztővel indul a nap, majd 11 órától tartják a Szent Péter és Pál napi búcsús szentmisét. A szabadtéri egyházi ünnepet követően a gyergyószéki épített örökségről szóló fotókiállítást mutatja be a templomkertben a Gyergyói Fotóklub és Muzlinger Attila.