Ezzel a dallal megy Románia az Eurovízióra

• Fotó: TVR

A romániai válogató történetében először idén öt különféle helyszínen szervezett elődöntőn választották ki azt a tizenöt dalt, amely részt vehetett a vasárnap esti fináléban. A Román Televízió több csatornája által élőben közvetített döntőbe jutott Rafael&Friends (We Are One című dalával), Tiri (Deşert De Sentimente), Claudia Andas (The One), az Echoes (Mirror), Dora Gaitanovici (Fără Tine), Eduard Santha (Me som romales), Vyros (La La La), Feli (Bună de iubit), Teodora Dinu (Fly), MIHAI (Heaven), Xandra (Try), Jukebox feat. Bella Santiago (Auzi Cum Bate), Alexia&Matei (Walking On Water), Erminio Sinni&Tiziana Camelin (All The Love Away) és a The Humans (Goodbye).

A győztes dalt a közönség szavazata alapján választották ki. Egy óra állt rendelkezésre a szavazásra, egy telefonszámról egy voksot lehetett leadni minden dalra.

Az idei Eurovíziós Dalfesztivált Lisszabonban tartják. Az elődöntőket május 8-án és 10-én szervezik, a fináléra május 12-én kerül sor.

Az Eurovíziós Dalfesztivált az európai közszolgálati televíziók szövetsége, a European Broadcasting Union szervezi. Az első ilyen dalversenyt 1956-ban tartották a svájci Luganóban. Románia 1993 óta vesz részt a megmérettetésen.