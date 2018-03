Ezért nem kerültek most be a vezetőtanácsokba az RDMSZ-esek

Ezúttal nem neveztek ki RMDSZ-es tanácstagokat az udvarhelyi intézmények vezetőtanácsaiba, de a jövőben lesznek még e tekintetben egyeztetések • Fotó: Barabás Ákos

Már a napirendekkel kapcsolatos döntések meghozatala előtt nemtetszésének adott hangot Gálfi Árpád polgármester, amiért Lőrincz Zsuzsánna kivételével

egyetlen RMDSZ-es képviselő sem vett rész a március 15-ei ünnepi ülésen.

Erre Benedek Árpád Csaba, a szövetségiek frakcióvezetője kijelentette,

úgy döntöttek, inkább az ünnep alkalmából megtartott rendezvényeken lesznek jelen.

Mellőzték az RMDSZ-t

A Városi Könyvtár vezetőtanácsába Orbán Balázst, a Haáz Rezső Múzeuméba Bíró Editet, míg a Művelődési Házéba Kettesdi Imrét nevezték ki a csütörtöki ülésen. Ez ellen Benedek emelt kifogást, mondván, hogy

csak az MPP–EMNP-koalíció tagjai közül történtek nevesítések,

annak ellenére, hogy frakciójuknak is volt jelöltje. Hajdó Csaba, a többségi frakció vezetője rámutatott, a szövetségiek korábban lemondtak az Urbana Rt. vezetőtanácsában való részvételről, azt pedig

nem lehet, hogy csak a nekik tetsző kinevezéseket fogadják el,

hiszen közös felelősségvállalásban kell gondolkodni. Azt ígérte, ez ügyben lesznek még egyeztetések. A határozattervezetet végül a szövetségiek tartózkodásával szavazták meg.

Lényeges döntések

A képviselők jóváhagyták a Memorex Kft. által készíttetett zonális területrendezési tervet, amelynek tulajdonosai a Szombatfalvi utcában szeretnének ipari csarnokot építeni. Közvagyonba vettek 1446 négyzetméternyi területet a Széldombon, amelyet a tulajdonosok adtak le, hogy járdákat, utakat lehessen létrehozni. Ezután két városi tulajdonban lévő terület koncesszióba adásáról döntöttek, amelyek a városi stadion közelében vannak. A cél az, hogy a bérlő a sportbázist fejlessze. Egy újabb műgyepes pálya, illetve egy sportcsarnok felépítésének ötlete is felmerült.

Tervezeteket fogadtak el a következő két hónapban megrendezendő társadalmi, kulturális és oktató jellegű tevékenységek programjairól, valamit arról, hogy április 19–22. között Udvarhelyen rendezik meg az Apáczai Csere János-tantárgyversenyt.

Noha akadtak kifogások, végül azt is jóváhagyták, hogy a közbeszerzési eljáráson nyertes EDA Elekes Kft. végezze a közvilágítás karbantartását és javítását. Összesen tíz üres, nyugdíjasoknak szánt szociális lakás van a Tábor utcában, ezek közül kettőt odaítéltek az igénylőknek. A további jogosultakat arra kérték, adjanak le kéréseket, amennyiben beköltöznének. A városatyák abban is egyetértettek, hogy az otthoni gondozásban részesülők is arányosan járuljanak hozzá a kapott szolgáltatás költségeihez, ha jövedelmük meghaladja az 520 lejt.

Írtak a prefektusnak



Gálfi Árpád tudatta, hogy a szövetségi frakció levelet intézett a prefektusi hivatalhoz, amelyben az Udvarhelyi Média Kft. megszüntetésével kapcsolatos, korábban többször is előterjesztett, majd az RMDSZ-esek távolmaradása miatt visszavont határozattervezet felülvizsgálatát kérik. A prefektus azt válaszolta, hogy ez nem az ő hatásköre. Mike Levente koalíciós képviselő azt kérte, vizsgálják felül, hogyan került át 17 hektárnyi szejkefürdői terület Udvarhelytől Felsőboldogfalvához. A polgármester szerint is szükség van a helyzet elemzésére.