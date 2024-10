Ezeket a filmeket vetítik az Alter-Native filmfesztivál harminckettedik kiadásán

Nagyjátékfilmeknek is felületet biztosít a rövidfilmek mellett az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál. A november 6-10 között zajló szemle a marosvásárhelyi Kultúrpalotában zajlik.

A harminckettedik kiadásához érkezett Alter-Native filmfesztiválon látható lesz Moldovai Katalin: Elfogy a levegő című filmje, amely a Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon három díjat nyert. A vetítést követően közönségtalálkozó is lesz a rendezővel és a producerrel.

Az Alter-Native közönsége idén megnézheti a Kálmán-napot, Hajdu Szabolcs magánéleti konfliktusokat boncolgató trilógiájának második részét. A Tóth Barnabás által rendezett misztikus pszichothriller, a Mesterjátszma is látható lesz a filmszemlén. Prikler Mátyás második nagyjátékfilmjét, a Hatalom című szlovák-cseh-magyar politikai thrillert is vetítik.

A Lefkovicsék gyászolnak Breier Ádám első nagyjátékfilmje, melyet 2024 őszén mutattak be, ezt is láthatja a fesztivál közönsége. A rendezővel, Breier Ádámmal a vetítést követően közönségtalálkozóra kerül sor, de láthatjuk Szőke András legújabb filmjét, a Brigádnaplót is.

A román filmipar képviseletében jelen lesz az Alter-Native-on Andrei Creţulescu: Ext.Autó.Éjszaka (Ext.Maşină.Noapte) című alkotása is. Gabi Virginia Şarga, Cătălin Rotaru: Ahová az elefántok mennek (Unde merg elefanţii) című filmjét is vetítik a fesztivál programjában.

A fesztivál zárófilmje Fazakas Péter krimi-vígjátéka, a Ma este gyilkolunk. További részletek a fesztivál honlapján találhatók.