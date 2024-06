Ezek a szakmák érdeklik leginkább a pályaválasztás előtt álló fiatalokat

Szakmaválasztási hét ért véget a kézdivásárhelyi Rotary Klub szervezésében. A pályaorientációs célzatú eseménysorozaton 358 diák jelentkezett 29 különböző szakmai bemutatóra. A 10-12. osztályos résztvevők az orvosi, jogi szakterületek felé mutatták a legnagyobb érdeklődést, de többen kacsingattak a szépségipar és a kreatív szakterületek felé is.

A tizedik alkalommal megszervezett hetet évről évre egyre nagyobb érdeklődés övezi, idén is több száz diák jelentkezett be előzetesen a bemutatókra, amelyet különböző helyszíneken tartottak,

többek között a kórházban, inkubátorházban, bíróságon, kozmetikában, vállalkozások székhelyein, de építőtelepen is.

Csicsó István vállalkozó az értékesítői és orvosi szakmai bemutatónál is mentorként képviselte a Rotary Klubot. Mint mondta, az egészségügyi pálya iránt 55-en érdeklődtek, a diákoknak lehetőségük nyílt a különböző kórházi osztályokon való látogatásra, az orvosok napjának végigkövetésére, de emellett majdnem mindegyik szakmát megismerhették, ami a város környékén elérhető.

Ezzel is azt szeretnénk elérni, hogy itthon egy közösséget, egy erős generációt tudjunk segíteni abban, hogy rálátást kapjanak a szakmákra, és majd jól válasszanak”

A bemutatott szakmák nem csak elérhetők Kézdivásárhelyen és környékén, több közülük betöltetlen állásokat is kínál. A magas érdeklődésre való tekintettel Dobolyi Tünde ügyvédnőt és klubtagot kérdeztük a jogi szakterületen elérhető lehetőségekről, hiszen a hozzá kapcsolódó előadásra 53-an jelentkeztek.

Mint kiderült, hiány van bírósági jegyzőkből és tolmácsokból is, kiváltképp Kézdivásárhelyen,

Azonban elég csak egy érettségi diploma is ahhoz, hogy fordítói vizsgára jelentkezzen bárki a CulturaData honlapján

hiszen az írott anyagok, ítéletek és vádiratok fordítására is szükség van, azonban egy tolmács előtt jóval szélesebb a paletta, és vélhetően az állásra való pályázásnál is előnnyel indul.

A bemutatón egyébként a kézdivásárhelyi bíróság elnöke is szólt a fiatalokhoz, kitérve a szakma legapróbb részleteire, a lépcsőfokaira, anyagi vonzatára is, kötetlenül. A végső következtetés az volt, hogy bár szükséges a szakirányú végzettség, érdemes a szakma szépsége, valamint az anyagi önállóság miatt is bevállalni a jogi pályát.