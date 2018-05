Ez lesz a csíksomlyói zarándoklat liturgikus programja

A csíksomlyói kegytemplomban ünnepi sorrendben tartanak szentmiséket. Archív • Fotó: Tamás Attila

Az ünnepi szentmisét – amelyet a Duna Televízió, az Erdélyi Mária Rádió és a kegyhely honlapján a Csíksomlyói Ferences Kolostor élőben közvetít – Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke, Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke, valamint Tamás József csíkszeredai püspök mutatja be a koncelebráló papsággal együtt.

Május 20-án, pünkösd vasárnap a szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és 19 órakor lesznek, míg május 21-én, hétfőn, pünkösd másodnapján a szentmiséket a kegytemplomban szintén ünnepi sorrendben tartják: reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és 19 órakor.

A búcsús szentmise szónoka

Marian Adam Waligóra 1987-ben lépett be pálos rendbe, ahol 1993. július 30-án tett örökfogadalmat. 1994-ig a pálos rend szemináriumában tanult Krakkóban. 1994. június 18-án szentelték pappá Częstochowában, a Jasna Góra pálos kegyhelyen. Újmisésként Magyarországra, a pécsi pálos kolostorba került, és ott végzett közel egy éven keresztül lelkipásztori szolgálatot, elmélyítve a magyar nyelv, történelem és kultúra ismeretét, szeretetét. Különös figyelmet szentel a magyar zarándokoknak, mindig hívja, várja és nagy szeretettel fogadja őket Częstochowában Jasna Górán, amely azon túl, hogy Lengyelország nemzeti kegyhelye – ahogy emlegetni szokták: „Lengyelország szíve” –, a világ egyik legjelentősebb zarándokhelye is, amelyet minden évben emberek milliói keresnek fel, közöttük egyre növekvő számban magyarok is. A gyakori meghívásoknak eleget téve rendszeresen látogat Magyarországra, ahol szerteágazó lelkipásztori tevékenységet fejt ki, ugyanakkor közreműködik a magyarországi lengyel vonatkozású eseményeken. Sokat tesz a nagy lengyel pápa, Szent II. János Pál pápa emlékének méltó magyarországi megőrzéséért és tiszteletének erősítéséért.