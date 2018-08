Ez a Csíkszeredai Városnapok koncertkínálata

Itthonmaradásról szóló koncerttel zárulnak idén a Csíkszeredai Városnapok. Archív • Fotó: Veres Nándor

A Mikó-várban zajló Dob-Ban Ritmusfesztivál keretében számos érdekes koncert lesz és a Székely Ízek Gasztronómiai Fesztiválon is a hétvége minden estéjére jut több előadó is. A Nagyszínpadon péntek délután fél hattól a One More Minute, a Soulwave, a Robin and the Backstabbers és a Cargo váltják egymást, szombaton pedig népzenei program lesz, este héttől a Vadrózsa, az Ördögborda, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes lép fel, az estét pedig Molnár Levente operaénekes és a Heveder zenekar fellépése zárja.

Vasárnap délután fél hattól Slágerebbje előadás lesz a Nagyszínpadon, illetve a Mobilmánia és Vikidál Gyula lép fel. A városnapi koncertsorozatot vasárnap este fél tíztől a csíkszeredai Role nagykoncertje zárja. A zenekar közleménye szerint

Visz a vonat címmel különleges produkcióval készültek, az előadás központi üzenete az itthonmaradás megünneplése lesz.

A Role életművéből közel harminc dal hangzik el és fontos szerepet játszik az előadáson a környezet is, ahol ezek a dalok születtek. A mondanivaló mellett az előadásnak gazdag látványvilága lesz,

a népzenei elemekkel kevert rockzenei tálalást pedig vendégzenészek, kórus és táncosok egészítik ki.

A városnapi rendezvények részletes programja a szereda.ro honlapon, illetve a Csíkszeredai Városnapok Facebook-eseményén böngészhető.