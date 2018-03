Esély az életmentő szívműtétre – az adományozóknak köszönhetően

Udvari Attila • Fotó: Balázs Katalin

Március 23-ára volt előírva kardiológiai szakvizsgálatra, az állapotváltozás felmérésére Udvari Mátyás, így pénteken fiával, Attilával Marosvásárhelyen tartózkodik a 74 esztendős férfi. Szívbetegsége miatt operációra van szükség, tudja ezt már néhány hónapja a házhoz kötött nyugdíjas személy, mint ahogy az is tisztázódott, a beavatkozást mihamarabb kellene elvégezni.

A család információi szerint 10 ezer lejbe kerül a gyűrű felhelyezése, mely Udvari szívét és életét mentené meg. A szükséges pénz összegyűjtéséhez, más módja nem lévén, egy segélykérés megfogalmazása után látott hozzá a beteg fia, Attila. Ő édesapja ápolására fordítja minden idejét, édesanyja meghalt, így az apa és fia egyetlen jövedelemforrása a nyugdíj. Abból a számlákra és élelemre telik valahogy, ilyen orvosi beavatkozásra nem. A támogatási kérést felpártolta a sajtó, így juttatva el a hírt az egész országba, segítette a Szent Miklós plébánia, engedélyezve, hogy pénzgyűjtő dobozokat helyezhessenek el a templomban, és több üzletes is, ahol szintén adománydobozok kerültek a pultokra. Attila számlát is nyitott, oda is érkeztek adományok, például egy nagyváradi személy 1000 lejt utalt át. Ez volt a legnagyobb adomány egy összegben, de

érkezett pénzbeli segítség Háromszékről, Csíkszeredából is Gyergyószék mellett.



Csütörtökön szedték össze az adománydobozokat, és számolták meg a különböző utakon érkező „gyorssegélyt”. Udvari Attila elmondta, 7278 lej a végösszeg, melyet édesapja nevében is hálásan köszön, áldott húsvétot kívánva minden nagylelkű adakozónak, kérve, hogy Isten fizesse meg mindenki nagylelkűségét. Alig telt el fél óra azt követően, hogy lezártnak tekintettük az adománygyűjtést, amikor egy ifjú hölgy kopogott be gyergyószentmiklósi szerkesztőségünkbe: gyűjtünk-e még Udvari Mátyásnak, mert ő borítékot hozott. Név nélkül adná át. 800 lej volt benne. Így lett a végösszeg 8078 lej, ezzel indulnak, azt remélve, sikerül a kapott pénzt Udvari Mátyás életének meghosszabbítására felhasználni. Ígérték, tájékoztatnak, hogy az adakozókhoz is eljussanak a hírek a fejleményekről.