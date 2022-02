És azt tudjuk-e, hogy mivel jár a kutya- vagy macskatartás?

Akár cica, akár kutya, a házi kedvenc plusz egy családtagot jelent, akiről folyamatosan gondoskodni kell • Fotó: Erdély Bálint Előd

Megnövekedett a járványidőszak alatt a házi kedvencként tartott kutyák és macskák száma – tudtuk meg a székelyudvarhelyi Kedvenc állatorvosi rendelőben, dr. Bartha Annamáriánál és dr. Ráduly Andrásnál érdeklődve. Csak a hozzájuk beregisztrált kiskutyák száma évente mintegy 10–15 százalékkal nőtt, ezek általában lakásban tartható, kisebb testű kutyák, mint például a bichonfélék, a mopsz, a tacskó, a csivava, a francia bulldog vagy a yorkshire terrier.

A kutyák számának növekedésével párhuzamosan azonban sajnos nem nő a hozzáértés vagy a felelősségtudat mértéke

– jelezte Bartha Annamária.

Ha rosszul választanak

„Sokan elkövetik azt a hibát, hogy küllem alapján választanak. Azért választanak például tacskót, mert kicsi és aranyos látszatra, de jó tudni, hogy ez egy vadászkutya. Előfordult az is, hogy például egy tosa inut (japán harci kutyát) vásároltak egy családban, ahol kisgyerek született. Ez a kombináció életveszélyes, elmondtuk a gazdának, de ragaszkodik a kutyához” – hozott fel példát Bartha Annamária.

Amint az új kedvenc növekedni kezd, előjönnek a fajta jellemzői, és a gondok ekkor kezdődnek. Arról nagyjából hallottak, hogy féreghajtózni, oltani rendszeresen kell a kutyákat, akár fajtiszta, akár nem, de

leggyakrabban az állatorvosnál szembesülnek a fajtára jellemző tulajdonságokkal,

vagy ott derülnek ki az adott kutya genetikai hátteréből adódó tulajdonságok – mondta Ráduly. Hozzátette, a fajmacskák iránt is nagy a kereslet, és bár a kínálat alacsonyabb, mint a kutyáknál, itt is sok a kétes hátterű tenyésztő.

Olcsón kutyát venni?

Az állatorvos hozzátette, fajtától függetlenül minden házi kedvencnek meg kell kapnia az alapegészségügyi ellátást: féreghajtás, külső paraziták elleni kezelés, védőoltások sorozata.

Sokan azonban nem néznek utána annak, hogy a különböző ultratenyésztett fajták milyen jellemző betegségeket, hajlamokat hoznak magukkal, milyen tartási, táplálkozási módot igényelnek.

Amint a kölyökkor lejár, ezek általában előjönnek, az állat szinte egyfolytában beteg, kezelésre kell hordozni, ami nem kis anyagi megterhelést jelent. A kutyák esetében a francia bulldogoknál például tízből 6–7 hajlamos különféle allergiákra: hipoallergén tápot kell venni, ami átlagban havi 150 lejbe kerülhet. Nagy probléma az is – folytatták –, hogy

mindenki az olcsóbb megoldást keresi, és mivel az utóbbi időszakban jelentősen megnőtt a kiskutyák iránti kereslet, az alkalmi kereskedők száma is emelkedett.

Ennek következtében beltenyészetek alakultak ki, „rengeteg az allergiás, a rosszul záródó állkapcsú, a gyenge, laza medencéjű egyed – hogy csak a legenyhébb eseteket említsem” – tette hozzá Bartha. Mások

online vásárolnak kutyát, fotó alapján választanak, „mintha csak egy telefon lenne”.

Ezek ára pár száz lej, és gyakorta szállítás után derül ki, hogy nem az a kölyök érkezett, amelyet a fotón láttak, ráadásul oltási könyve – ha van egyáltalán – hamis. Egy ellenőrzött kennelből, megbízható tenyésztőtől származó kölyökkutya ára – a gyakoribb fajok esetében is – igen magas, esetenként akár 1000 euró is lehet. A rendelőjükben számontartott több száz bichonból (kis termetű kutyafajta) például csak egyetlen törzskönyves van. A megunt, problémás kutyák általában többször cserélnek gazdát, jó részük sorsa az utcán vagy menhelyen végződik – tette hozzá az állatorvos.

Kutyamenhely: régi van, az új tavasszal nyílhat

Huszonöt férőhelyes menhely a székelyudvarhelyi Éltetőkút utca környéki, ahol jelenleg 23 gazdátlan kutyát gondoznak – ezt már Zörgő Noémitől, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal sajtófelelősétől tudjuk, akárcsak azt, hogy

rengeteg a kóbor kutya: csak a héten négy egyedet fogtak már be, de pénteken újabb befogóakció lesz,

azzal valószínűleg meg is telik ez a menhely. Létesült egy új is 2016-ban a város felsőboldogfalvi kijáratánál, amelynek teljes felülete kétezer négyzetméter, ebből a kennelek 320 négyzetmétert foglalnak el, ám megnyitására mindmáig nem került sor. Állatorvosi rendelő, műtő is működik majd ott, és az elaltatott állatok tárolására alkalmas hűtővel is felszerelték.

Az új menhelyen összesen negyven, egy, illetve két férőhelyes kennel van, ez utóbbiba egyértelműen az egy alomból származó kutyák kerülhetnek majd, így akár hetven gazdátlan ebet is be tudnak fogadni. A létesítmény átvételezése tavaly megtörtént; az átköltözést követően majd egy működési engedélyt is kell kérni, hiszen

a városban csak egy kutyamenhely működhet.

Nagyon remélik, hogy ez a folyamat még a tavasz folyamán lezajlik – mondta a sajtóreferens.