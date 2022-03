Érzékenyítő megmozdulás a Down-szindróma világnapján

A harminc évnél fiatalabb generáció sokkal empatikusabb, mint az idősebbek, akik még mindig tartózkodón viselkednek, ha Down-szindrómával élő gyerekkel találkoznak. Ezért is szükségesek az olyan utcai megmozdulások, amelyeket egy-egy világnap alkalmával szerveznek, érzékenyítve a társadalmat.

A Down-szindrómával élő gyerekek, fiatalok is részei a társadalomnak,

Türelmesnek kell lenni velük, és el kell fogadni őket is mint a társadalom egyenrangú tagjait – mondta a hétfő délutáni flashmobon Mátyás Melinda. Az Alpha Transilvana Alapítvány munkatársa kísérte ki az önkéntesekkel hétfőn az alapítvány nappali foglalkoztatójába járó – Down-szindrómával és más fogyatékkal élő – fiatalokat a Színház térre, hogy egy tízperces koreográfiát mutassanak be a járókelőknek.

„Most már a szülők is több helyre viszik a Down-szindrómával élő gyermekeiket, több információ érhető el ezekről a fiatalokról, az emberek kezdenek elfogadóbbak lenni” – magyarázta Mátyás Melinda, hozzátéve, hogy akinek a családjában vagy a szűkebb baráti körében nincs ilyen eset, talán nem is tud róla, talán nem is találkozott ilyen gyerekkel.