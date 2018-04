Értéket hoz a városba a képzőművészeti alkotótábor

Az alkotás folyamatában. Május 5-éig dolgoznak a művészek a Free Camp keretében • Fotó: Gecse Noémi

tematikailag és műfajilag teljes alkotói szabadságot biztosít a résztvevő művészeknek, ugyanakkor az érdeklődők és kíváncsiskodók is odamehetnek és betekinthetnek az alkotói munkába.

Kisebb-nagyobb munkaasztalok vannak elhelyezve a Szakszervezetek Művelődési Házának márványtermében, csütörtök reggel volt, amelyikre még épp csak kipakolta munkaeszközeit a művész, mások mellett zajlott a munka, és volt olyan is, amely mellett már festmények száradtak.

Lehel Endre a tábor visszatérő vendége, Dunaharasztin ő is szervez művésztelepet. Úgy gondolja, fontos, hogy találkozzanak a művészek, elsősorban szakmailag, mert látják, ki-hol tart a munkájában, véleményt tudnak mondani egymás tevékenységéről. Hozzátette, számára

ezeknek a találkozásoknak az emberi oldala a fontosabb,

és rámutatott, bár csütörtökön még csak második napja voltak együtt, már jól megértették egymást a különböző anyanyelvű alkotók. A művészet egy külön nyelv, négy-öt náció képviselői vannak itt, és mégis hasonlóképpen tudunk gondolkodni a világ dolgairól – tette hozzá. A csíkszeredai születésű, Szépvízen is sok évet eltöltött, Ausztriában élő Fazakas Csaba képzőművész is a tábor visszatérő vendége, alapító tagja. Azt mondta, jó hazajönni, a nyolcvanas évekbeli emlékeihez képest nagy a változás a városban, rend és tisztaság van. Úgy látja azonban, hogy a közösségi terekben kevés a fiatal felnőtt.

Vagy diákkorúakat látok, vagy magam korabelieket − plusz mínusz tíz év −, de a többi generáció nincs jelen. Ez szorongással tölt el

− fejtette ki.

A Free Camp elkötelezett szervezője, Botár László csíkszeredai festőművész szerint azért fontos az alkotótábor, mert egy plusz értéket hoz a városba.

Új levegőt hoz, hisz Európa több részéről érkeznek a művészek, volt, amikor Amerikából, Ázsiából is voltak résztvevők. Szükségünk van arra, hogy ne csak saját magunkat lássuk és veregessük a vállunkat, hogy milyen ügyesek vagyunk, kiállítunk, hanem próbáljunk összehasonlítani is, nézzük meg, hogy mások mit csinálnak, és mi mit csinálunk. Nem elhanyagolandó az sem, hogy a közönség is lát valami mást, valami frisset

− fejtette ki Botár. Azt mondta, a lehetőség adott a helyi művészek számra, hogy bejöjjenek körülnézni, voltak évek, amikor többen jöttek, máskor kevesebben, de rendszerint be szoktak nézni nemcsak a művészek, hanem más kíváncsiskodók is.