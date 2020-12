Értékelés: kevesebben szavaztak Udvarhelyszéken, mint négy évvel ezelőtt

Noha országos viszonylatban jól teljesített Udvarhelyszék az RMDSZ-es listákra leadott szavazatok alapján, mégis kevesebben járultak az urnákhoz, mint négy éve. Hétfői sajtótájékoztatójukon az is elhangzott, hogy nagy veszélyt jelent a magyar közösségre a döntéshozásban megjelenő Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR).

A szavazók 36,14 százaléka járult az urnákhoz Udvarhelyszéken – hangzott el a kiértékelőn • Fotó: Erdély Bálint Előd

Szerinte a szövetségi képviselők továbbra is kell védekezzenek az építkezés mellett. A továbbiakban az is feladatuk, hogy mindenkinek bebizonyítsák, hogy a magyar összefogás működik.

Fejleszteni kell

Antal Lóránt, újraválasztott szenátor közölte, a román döntéshozásban mindig is jelen voltak a szélsőséges formációk, ugyanakkor ez most sem változott, így nem lesz könnyű dolguk a magyarságot képviselőknek. Ő ettől függetlenül megerősítette, korábbi kampányüzenetét, miszerint az udvarhelyszéki gázhálózatok kiépítéséért – ennek érdekében már egy fejlesztési társulást is létrehoztak –, a villanyhálózat fejlesztéséért és a városok terelőútjainak megépítéséért fog dolgozni.

Zakariás Zoltán, az RMDSZ listán induló EMSZ-es parlamenti képviselőjelölt rámutatott, noha az ő mandátuma még nem is százszázalékos, valószínűleg sikerül azt érvényesíteni a szavazatok visszaosztása után. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy tudatában van a rá háruló felelősségnek, ami a két párt összefogásának tartalommal való feltöltését jelenti.

Ladányi László Zsolt parlamenti képviselő kijelentette az alázat, a munka és az egyetértés jegyében fog tevékenykedni és tisztában van vele, hogy sok kihívás vár rá az elkövetkezőkben.