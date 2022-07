Érkeznek a tusványosozók, ezeket érdemes tudni a helyszínről

Hagyományos magyar ételek, italkülönlegességek, koncertek és bulik várták a tusványosozókat kedden, a fesztivál nulladik napján, de közönségtalálkozókon és néptáncoktatáson is részt vehettek az érdeklődők, este pedig koncertek is lesznek. A szervezők a napokban elmondták: idén akár 70 ezer látogató is érkezhet Tusványosra.