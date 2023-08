Érdemes végigböngészni a csíkszeredai városnapok programját

A megszokott programokon túl újdonságokkal is készülnek az idei Csíkszeredai Városnapokra augusztus 3-6. között. Nem maradhat el a Pityókafesztivál és a családi nap a központi parkban, a Dob-ban ritmusfesztivál, ugyanakkor idén borudvar is nyílik a Petőfi Sándor utcában, ahol borlovagavatáson is részt vehetünk. Esténként a Szabadság téren többek között a Carla’s Dreams, a Republic és az Anna and the Barbies koncertezik.