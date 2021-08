Érdemes csatlakoznia ehhez a klubhoz, ha egyedül neveli a gyermekét

Erdélyben is terjeszkedik a budapesti Egyszülős Központ klubhálózata, a mozgalom célja, hogy hathatósan támogassák ezeket a családokat, növelve az esélyeiket, lehetőségeiket.

A határon túli hálózat részeként Sepsiszentgyörgyön is megalakult az Egyedülálló Szülők Klubja- Háromszék, alapítója és vezetője a sepsiszentgyörgyi származású, jelenleg Magyarországon élő Pál Edith, aki érdeklődésünkre elmondta, saját tapasztalatból tudja, milyen nehézségekkel szembesülnek nap mint nap az egyszülős családok, hiszen bármilyen összetételű a család, az egyszülőség kihat az anyagi helyzetükre, sok döntést egyedül kell meghozni, a gyerekekkel kapcsolatos logisztika is körülményesebb ha egy felnőttre hárul a lebonyolítása, mindez pedig hatással van többek között a munkavégzésre vagy akár az egészségi állapotra is.

Erdélyben Sepsiszentgyörgyön alakult meg a negyedik klub, hasonló közösségek szerveződtek már Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson.

A kezdeményezést Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter is felkarolta, felmerült, hogy Erdélyben is létesítenek egyszülős központot, amely összefogja a határon túli közösségeket. Első lépésben próbálják feltérképezni az egyszülős családokat, hiszen erről nincs hivatalos statisztikai adat. Pál Edith rámutatott,

a visszajelzések szerint a térségben is sokkal több az olyan család, ahol egy szülő van, mint a nagycsaládosok, viszont az előbbiek általában bátortalanok, ritkábban kérnek segítséget.

A klubhálózat több lehetőséget is kínál, többek között magyarországi mintára alkalmazzák az egyszülős kártyát, amely különböző kedvezményekre jogosít fel. Sepsiszentgyörgy önkormányzatával már egyeztettek, a város támogatja, hogy a kártyatulajdonosoknak kedvezményeket biztosítsanak a kulturális, szabadidős és sport létesítményekben.

Ugyanakkor zajlanak a tárgyalások a vállalkozói szféra képviselőivel, hogy minél több helyen elfogadják az egyszülős kártyát, ahol kisebb-nagyobb kedvezményekben részesülhetnek a családok, de a mozgalmat támogató cégek a gyerekek táboroztatásába, élelmiszer- és tanfelszerelés-csomagok összeállításába is bepótolnak.

Az erdélyi kártya Magyarországon is érvényesíthető, az anyaországban pedig már nagyon sok intézményben és vállalkozásnál elfogadják,

mutatott rá Pál Edith. Arra is keresik a lehetőséget, hogy kirándulásokat, táborokat szervezzenek a klubtagok gyerekeinek. A programok, kedvezmények mellett szakmai támogatást is nyújtanak online, pszichológiai és jogi képzéseket szervezve.

A háromszéki klub vezetője elmondta, a magyarországi tapasztalatok szerint

az esetek 90 százalékában nők nevelik egyedül a gyerekeket, ám az is előfordul, hogy a nagymama neveli az unokát.

Mivel nincs, akivel megosszák a feladatokat, az egyszülős családok gyakran elszigetelődnek, ezért fontos egy olyan közösséget kialakítani számukra, ahol támogatást kaphatnak, megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül, sokan vannak még hasonló helyzetben. Az egyedülálló szülők megerősítésével a család is megerősödik, a gyerekeik nem szenvednek hátrányt azokhoz képest, ahol két szülő között oszlanak a feladatok, az anyagi teher.

Világszerte mintegy 300 millió egyszülős család van, az Európai Unióban 10 millió, míg Magyarországon 300 ezer. Pál Edith arra ösztönzi a háromszéki érintetteket, csatlakozzanak a klubhoz az egyszuloharomszek@gmail.com elektronikus postacímen, de ugyanitt önkéntesek valamint a mozgalmat támogató vállalkozások jelentkezését is várják.

A mozgalom weboldala itt található.