Erdélyi falvak a Camino mentén – újabb zarándokút-terv Romániában

Hazai és spanyol szakemberek egyeztettek arról, hogyan épülhetne ki Romániában is a Camino de Santiago, és mit adna a fenntartható turizmusnak. A Mária út és a Via Transilvanica révén Erdély már most is a zarándok- és túraturizmus kedvelt célpontja.

Hajnal Csilla 2026. október 25., 11:292026. október 25., 11:29

Több mint hatvan román és spanyol állami, regionális és helyi intézmény, helyi akciócsoport, regionális fejlesztési ügynökség és más szervezetek küldöttei találkoztak Bukarestben nemrég, ahol azt vitatták meg, hogyan lehetne Romániában is kiépíteni az ősi európai zarándokút-hálózat, az El Camino de Santiago útvonalát, és hogyan segíthetné ez a fenntartható turizmust és a helyi közösségek fejlődését.

Az El Camino de Santiagohoz hasonlóan a Maria út is vallásos kegyhelyeket fűz össze zarándokútvonalán Fotó: Gecse Noémi

Az útvonal menti települések öröksége Az Agerpres hírügynökség közlése alapján a találkozó résztvevői megosztották egymással tapasztalataikat, és bemutatták a két országban már megvalósult projekteket. Szóba került többek között, hogy miből lehet finanszírozni az ilyen kezdeményezéseket,

hogyan működhetnek együtt a térségek,

hogyan fejleszthető a vidék, a turizmus,

és hogyan hasznosítható az útvonal menti települések kulturális és természeti öröksége. Az egyik fő téma az volt, hogy a román turisztikai minisztérium bemutatta a „Pueblos Especializados en el Camino de Santiago”, vagyis az El Camino de Santiago-ra szakosodott falvak nevű új címet, amelyet az útvonal mentén fekvő települések kaphatnának meg. Hirdetés A résztvevők szerint Romániában egyre nagyobb az érdeklődés az El Camino de Santiago iránt, ezért fontos, hogy a román és a spanyol intézmények és szervezetek még szorosabban működjenek együtt.

A találkozó végén a felek megállapodtak, hogy folytatják a munkát, amelyhez a hazai hatóságok és a Spanyol Királyság romániai nagykövetsége is támogatást nyújt a Spanyol Turisztikai Hivatalon keresztül

– áll a közleményben.

Az El Camino de Santiago zarándokút jelzése Fotó: Furó-házaspár személyes archívuma

Nem ismeretlen a hazaiak számára Erdély és Székelyföld számára a zarándokút nem ismeretlen fogalom, hiszen

a Mária Út zarándoklat és a Via Transilvanica turistaútvonalak egyre népszerűbbek nemcsak a hazaiak számára, hanem a külföldiek körében is.

A Maria Út vallási, nemzetközi zarándokút, amely Mariazelltől Csíksomlyóig tart, a Via Transilvanica pedig romániai tájakat és falvakat összekötő turistaút.

Számos székelyföldi zarándok is végigjárta már az El Caminot Fotó: Furó-házaspár személyes archívuma

A Via Transilvanica túraútvonal Putnától indul, és az 1400 kilométer hosszú út áthalad Székelyföldön és Szászföldön is, végállomása pedig a Duna-parti Szörényvár (Drobeta-Turnu Severin). Az egyre népszerűbb útvonalat évente több ezren járják végig heteken át, és egyre több a külföldi turista is.

Az El Camino de Santiagohoz a Szűz Máriához kapcsolódó kegyhelyeket összefűző Maria út áll közelebb, hisz mindkettő vallásos értékek mentén szerveződik.

Fotó: Mária Út Egyesület - Románia/Facebook

Főleg a kegyhelyek miatt érkeznek, de a helyi kultúrával is ismerkednek A Mária út a helyi hagyományokra épülő spirituális, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút. A teljes szakasz több mint 1400 kilométer, ebből körülbelül 500 kilométer Romániában található, és gyalogosan mintegy 60 nap alatt lehet megtenni. Az emberek közötti kapcsolatok erősítése és a természettel való kapcsolódás élménye mellett

olyan térségeket von be a látogatási körbe, ami másként teljesen kimaradna a turistaforgalomból, így az elmaradott kistérségeknek is bevételt hoz.

Szilágyi Eszter az Erdélyi Mária út Maros megyei felelőse a Székelyhonnak elmesélte: kemény munka folyik az országos Mária út részéről az út népszerűsítésében, éppen ezért egyre ismertebb is a zarándokút.

Fotó: Mária Út Egyesület Románia

„A zarándokok többsége eddig Magyarországról érkezett, de két éve tapasztaljuk, hogy Erdélyben is elindult egy folyamat:

egyre többen indulnak el csoportosan, vagy egyedül zarándokolni a Mária úton, és nem csak Csíksomlyóra, hanem Maros megyében is, ebben az évben például két csoport járta végig a Maros megyei szakaszt”

– fejtette ki a zarándokút Maros megyei koordinátora. Hozzátette, a legtöbben a vallási értékek miatt választják ezt az utat, de sokan kíváncsiak a helyi értékekre, kulturális örökségre is, a szállásadók pedig szoktak beszélni a helyi értékekről, bemutattni egy-egy különlegességet. A helyiek pedig tisztelettel, szeretettel fogadják a zarándokokat, sőt a román lakosság is segíti őket. „Egyik évben egy mezőségi faluban a román polgármester behívta a hivatalba, és megkínálta őket helyi finomságokkal” – mesélte a Székelyhonnak Szilágyi Eszter, aki már 14 éve felel a Mária út Maros megyei szakaszáért.