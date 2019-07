Épül már a VIBE Fesztivál

Bár a fesztivál csütörtökön rajtol, a Maros-part már zsong a szervezőktől, a fesztiválépítőktől: hat hektáron épül fel az öt zenei és buli helyszínnel és számos nappali helyszínnel is rendelkező fesztivál. A helyszínen már hétfőn mintegy száz szervező dolgozott, de csütörtöktől az önkéntesekkel együtt négyszázra is felmegy a szervezők száma.

Több mint öt zenei helyszín

Idén 5 zenei helyszíne lesz a VIBE-nak: a Magenta Stage, amely a nagy színpad, és a Yellow Stage nevet viselő kis színpad a tavalyi helyén épül fel, mint ahogy az inkább lemezlovasoknak otthont adó Blue Arena is.

Új zenei helyszíne a fesztiválnak idén a Blue Box, amely Polacsek Péter szerint az egyik legkülönlegesebb zenei helyszín lesz, ugyanis

itt 24 órában megszakítás nélkül megy majd a buli, ráadásul francia és erdélyi lemezlovasok keverik majd a zenét.

A fesztivál kommunikációs koordinátora amúgy elmondta, hogy a zenei kínálatot minden évben három fő szempont alapján határozzák meg: egyrészt szeretnének néhány igazán nagy nemzetközi fellépőt Marosvásárhelyre hívni, mint amilyen idén a Lost Frequencies vagy a dupstep műfajban alkotó Modestep DJ Set, Alle Farben német lemezlovas vagy a brit Foreign Beggars is. A másik szempont, hogy itt legyenek azok a magyar előadók, akik épp a legfelkapottabbak most a zenei piacon: mint a Punnany Massif, Halott Pénz, Kowalsky meg a Vega, Follow the Flow, de visszatér a Wellhello, ByeAlex és a Slepp, Intim Torna Illegál és Kistehén is. Ott lesz a hip-hop képviseletében Saiid, NB és persze a Bëlga. Az X-Faktor győzteseiről sem feledkeztek meg a szervezők, a VIBE-on ott lesz a hazai kedvenc USNK.

Amint látszik a felhozatalon is, idén kicsit erősebb a rap és hiphop vonal, ugyanis jelenleg ez a felfutó ágon lévő zenei stílus Magyarországon

– mutatott rá Polacsek Péter, hozzátéve, hogy a harmadik szempont még a kínálat összeállításában, hogy az erdélyi zenekarok és lemezlovasok is teret kapjanak, akiket idén egy verseny során válogattak ki.

A négy fő zenei helyszín mellett lesz egy ÁDML sátor is, ahol bulikat szervez egy buliszervező vásárhelyi cég, valamint a Kerengő helyszínén is lesz időnként zene is a művészetek mellett.