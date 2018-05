Emlékidéző találkozóra várták a tűzoltókat

• Fotó: Balázs Katalin

A környékbeli települések mellett képviseltette magát Ajak, Nagybajom és Miskolc is. Ambrus József, a szárhegyi alparancsnok elmondta, egyéni benevezőket vártak a versenyszámokra, a száraz és a vizes szerelésre. A nagyközönségnek is szánták az ügyességi próbákat, valamint a tárcatüzet, mellyel a poroltó működését kívánták bemutatni, a legkisebbeket pedig habfürdőzni hívták a miskolciak ajándékaként.

A vetélkedőjelleg azonban eltörpült a találkozás és nosztalgiázás lehetősége mellett. A szárhegyi veterán tűzoltók például azt firtatták, mennyivel könnyebb most ilyen versenyeket szervezni, mint az átkosban. Egyikük el is mondta,

a kommunizmusban zsebbe kellett nyúlniuk az útiköltségért,

azért is, hogy egy sört a verseny végén megihassanak, a hiányos felszerelést pedig a munkahelyéről időlegesen elhozott készlettel egészítették ki. Mégis szívesen emlékeznek azokra az időkre, és örömmel látják azt is, hogy a jelenlegi tűzoltók is talpraesettek, sikerrel teljesíti az embert próbáló feladatot.