Emlékidézés és jövőtervezés a Firtoson az unitáriusokkal

Ezernél is többen zarándokoltak el szombaton a festői szépségű Firtos-hegyre, a 4. Firtosi Unitárius Találkozóra. Noha az esemény elsősorban a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör tagjait célozta meg, többen érkeztek a székelyudvarhelyi, illetve háromszéki egyházkörökből is – tudtuk meg Sipos László firtosváraljai unitárius lelkésztől.

A firtosi találkozó negyedszer népesítette be a gyönyörű környéket • Fotó: Boér Károly

Anyaországi vendégeket is köszönthettek a találkozón, és bár unitárius kezdeményezésről van szó, más felekezetű testvéreket is szívesen fogadtak. Gondviselésszerűen szép, napos idő várta a Firtosra érkezőket, és ki is tartott késő délutánig.

Közben az egybegyűltek nemcsak szellemi, hanem másfajta éhségüket is csillapíthatták, tizenkét bográcsból válogathattak a finomabbnál finomabb ennivalók közül. Jó ebédhez szólt a nóta is, késő délutánig énekeltek, mulattak a felnőttek.

„A gyermekeknek is próbáltunk színes programot szervezni, a gyermeksátorban a találkozó ideje alatt folyamatosan zajlottak a tevékenységek: agyagozás, korongozás, óriáspuzzle-kirakás, festés, színezés, bútorfestés, játszás. Késő délután indultak haza a részvevők, aztán megjött az eső, így a kitartóbbak száma is megcsappant. A tábortűz faanyaga is megázott, de nem annyira, hogy ne lehetett volna begyújtani. Így a sötét éjszakában a tábortűz lobogó lángjai köré néhányan még összegyűltek, valószínűleg a firtosi tündérek közül is jelen voltak páran, és az emberekkel együtt örvendtek az újabb találkozó sikerének” – zárta beszámolóját Sipos László.