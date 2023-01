Emlékezés a doni hősökre

Idén is fejet hajtanak a Don-kanyar hősei előtt a Katrosában felállított apostoli keresztnél a Történelmi Vitézi Rend kézdiszéki állománya szervezésében. A szombaton délelőtti megemlékezés jelentőségét a tragikus események 80. évfordulója erősíti.

Szombaton 10.30-kor a megemlékezők – a vitézi rendek tagjai, hagyományőrzők, de mások is – a doni hősök emlékkeresztje felé vezető letérőnél találkoznak, a Kézdivásárhelyről a Kászonokba vezető főút mellett, nem messze a megyehatártól, ahonnan

Több alkalommal 24 kilométeres gyalogtúrát is szerveztek Kézdivásárhelyről a Katrosáig, nem egyszer havas porozóban, metsző hidegben.

„Az Árpád-vonalhoz tartozó erődrendszer Katrosa-völgyi szakaszát 1940-ben építették, a futó- és lövészárkok, betonbunkerek maradványai és a géppuskaállások nyomai ma is jól láthatók, érzékeltetik az itt lefolyt harcokat, s hogy a katonák reménytelen helyzetben, a sokszoros túlerővel szemben is, tudatosan vállalták a reménytelen küzdelmet is, hogy egységeik ez alatt felzárkózhassanak, s ellentámadásba lendülhessenek” – olvasható a Vitézi Tájékoztató egy korábbi számában. Több bunkeren a magyar történelem fontos eseményeire emlékeztető tábla található, az elsőt, amelyet a Bellő-tetőn található parancsnoki bunkerben avattak fel 2009-ben, Szima Csaba készítette.