Emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények a vád az 1989-es forradalom perében

Megszűnt a Hargita megyei prefektus megbízatása

Több prefektus és alprefektus menesztéséről is határozatokat fogadott el a kormány csütörtöki ülésén – írja az Agerpres hírügynökség Ionel Dancă miniszterelnöki kancelláriavezető bejelentésére hivatkozva. Ugyanakkor jóváhagyták Románia New York-i főkonzulja, Cătălin Dancu visszahívását is.