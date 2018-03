Elsősorban a krónikus betegek vannak veszélyben

Újabb áldozatot szedett az influenza a napokban Maros megyében: szombaton egy hatvanegy éves férfi vesztette életét. Az orvos szerint egy fiatal, erős szervezet képes megbirkózni az influenzavírussal, ellenben az idős, legyengült, krónikus betegségben szenvedő személy számára végzetes is lehet. Ezért is fontos a védőoltás, illetve a kellő óvintézkedés.

„Az utóbbi három hétben naponta 15–20 influenzás beteget vizsgáltam meg, kedd volt az első nap, hogy tíznél kevesebben jöttek” – mondta lapunknak dr. Szabó Zoltán háziorvos, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben az időszakban kerülni kell az olyan helyeket, ahol sokan vannak, például a tömegközlekedési eszközöket, színházat, koncerttermet. Ugyanakkor nem szabad hanyagolni a rendszeres kézmosást, ugyanis az influenza nem csak cseppfestőzéssel terjed, de a beteg kezéről a kilincsre, onnan egy másik ember kezére jut, és ha nem most kezet, akkor étkezéskor megfertőződik – magyarázta az orvos. Fontos az időjárásnak megfelelő öltözködés, meleg kabát, sál, sapka viselete, ugyanis a hidegben a szervezet könnyebben legyengül, és fogékonyabbá válik a vírusos megbetegedésekre.

Az influenza szövődményei miatt elhalálozott esetekkel kapcsolatban dr. Szabó Zoltántól megtudtuk,

a legveszélyeztetettebb betegek azok, akik szívelégtelenségben és valamilyen krónikus tüdőbajban szenvednek.

Ahogy az orvos elmondta, az influenzavírus gyakorlatilag a szervezetbe bejutva leginkább ott fejti ki hatását, ahol amúgy is problémák vannak. Az agyat, a szívet, a tüdőt is megtámadja, ezért történhet meg az, hogy egy vírusos tüdőgyulladás végzetesnek bizonyul, vagy szívizombénulás következtében hal meg a beteg. Nemhiába hangoztatják a szakemberek, hogy az idős, vagy a krónikus betegségben szenvedőket be kell oltani influenza ellen. Akkor megelőzhető a szövődmény és annak végzetes következménye.

C-vitamint intravénásan



Ha valaki megfertőződött, de még a betegség elején tart, mintegy „tűzoltásképp” hatékony az intravénás C-vitamin – hívta fel a figyelmet a háziorvos, aki azt tapasztalta, hogy ez a módszer segít a betegség könnyebb és gyorsabb lefolyásában. „Tudom, hogy az emberek tartózkodnak, hogy injekcióztassák magukat, de azt láttam, hogy ez egy hatásos módszer” – hangsúlyozta az orvos, aki arra is figyelmeztetett, hogy vírusos megbetegedésről lévén szó, nem hat az antibiotikum, ezért csak a tüneti kezelés ajánlott. Vagyis lázcsillapítót és fájdalomcsillapítót, C-vitamint kell szedni, sok folyadékot inni és ágyban pihenni. A tünetek között a láz, a fejfájás, végtagfájdalom, köhögés, levertség, fáradékonyság a leggyakoribb. Minél hamarabb felismerik a betegséget, annál gyorsabb a gyógyulás.