Elrajtolt csütörtökön a roncsautó program

A teljes költségvetésből 133 millió lejt fordítanak a klasszikus roncsautó programra, a roncsautó plusz programra pedig 120 millió lejes keret jut – tájékoztat az Agerpres.

A környezetvédelmi minisztérium becslései szerint a 2018-as költségvetésből

körülbelül 19 ezer új személygépkocsi vásárlásához tudnak támogatást nyújtani, a roncsautó plusz programon keresztül pedig 2000 elektromos meghajtású autót vásárolhat a lakosság.

Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, ez a leghosszabb életű kormányprogram, az idei év egyik legfontosabb újdonságaként pedig azt emelte ki, hogy

használt kisbuszokat is értékjegyre lehet váltani.

Akárcsak az elmúlt évben, idén is 6500 lejes értékjegy jár a lecserélt használt autókért. A kiírás a károsanyag-kibocsátás függvényében küszöböket ír elő a megvásárolandó gépkocsikat illetően, és legtöbb 130 g/km-es szén-dioxid-kibocsátású autót lehet vásárolni az értékjegy felhasználásával. Az értékjegyhez 1.000 lej értékű ökobónusz is jár, amennyiben olyan gépjárművet vásárolnak, amely legtöbb 98 g/km-es széndioxid-kibocsátású és vegyes meghajtású. Aki hibrid meghajtású gépjárművet szerez be, 1700 lejes ökobónuszban részesül.

Egy tulajdonos több új gépkocsit is vásárolhat, amennyiben ugyanannyi régi gépjárművet ad le roncsautóként.

Jogi személyek legtöbb 200 ezer eurónak megfelelő összegre pályázhatnak a roncsautóprogram keretében (áruszállítással foglalkozó vállalkozások esetében 100 ezer euró).

A roncsautó plusz program jövő héten indul. Két típusú értékjegyet kaphatnak az érdekeltek:

elektromos gépkocsi vásárlása esetén 45 ezer lej, azaz 10 ezer euró értékű jegy jár, a kevesebb mint 50 g/km szén-dioxid-kibocsátású, hibrid meghajtású járművek vásárlását pedig 20 ezer lejjel, vagyis körülbelül 5 ezer euróval támogatják.

A környezetvédelmi tárca által közölt adatok szerint tavaly 28 366 használt autót vontak ki a forgalomból a roncsautóprogram révén, és 467 új gépkocsit vásároltak a roncsautó plusz program keretében.