Előre megtervezve, vagy kényszerből fognak fellépni az autósok ellen?

Marosvásárhelyen egyre több az autó, a forgalom könnyítését célzó lépések pedig kudarcba fulladnak • Fotó: Haáz Vince

Makkai Gergely azt is elmondta, hogy a hét elejétől életbe ültetett közlekedési változtatásokról a közlekedésügyi bizottságban döntöttek, hosszas tanakodás után. Hétfőn a helyszínen is járt, megnézte milyen eredményekkel jártak a módosítások, és azt tapasztalta, hogy voltak pozitív és kevésbé pozitív eredmények. Elmondta, pár napon belül

– mondta az alpolgármester, aki szerint a tömegközlekedés korszerűsítése érdekében több konkrét lépés is történt, és szerinte mandátuma végéig bizonyára lesz pozitív fejlődés. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy amennyiben sikerülne az elterelőutakkal és a városi tömegközlekedés fejlesztésével tehermentesíteni a városi közúti forgalmat, megvalósíthatnák, ami több hazai és más városban már nem csak álom, hogy lezárják a város főterét, és sétalóutcát, teret alakítanak ki.

„Az első, amiben vajmi keveset tudunk lépni, az a tranzitforgalom elterelése, hogy a városba ne jöjjenek be az áthaladó gépkocsik, hanem elkerüljék azt. Ezeknek az elkerülő utaknak a megépítése nem a mi kezünkben van. Jól tudjuk, nekifogtak a Jedd–Ernye kerülőútnak, de félbe is maradtak a munkálatok.

Makkai Gergely alpolgármester lapunknak elmondta, amikor a közlekedésről beszélünk, nem szabad szem elől téveszteni, hogy a város jelenlegi utcahálózata adott, nincs lehetőség a bővítésre, terjeszkedésre. Az sem mellékes, hogy az elmúlt évtizedekben, de akár az elmúlt években is robbanásszerűen megnövekedett a gépkocsik száma, és itt nemcsak a marosvásárhelyi autókról beszélhetünk, hanem azokról is, amelyek az elkerülőutak hiányában, áthaladnak a városon.

Azt is szóvá tette, hogy a mobilitástervben szereplő elképzelések nincsenek megalapozva, nem vonták be kellőképpen a lakosságot annak elkészítésébe. Lapunk kérdésére most megerősítette mindezt, és arról is beszélt, hogy véleménye szerint az elmúlt napokban hozott módosítások, illetve mindaz, ami még várható, még nagyobb forgalmi káoszhoz vezetnek, és rövid időn belül a marosvásárhelyi forgalom is a Bukarestihez hasonló lesz, vagyis

káosz fog uralkodni az utcákon.

„Akkor nem lesz más megoldása a városvezetésnek, mint a nagy nyomás alatt olyan elképzeléseket is életbe ültetni, amelyekkel a vásárhelyieket a tömegközeledés, a kerékpárok használatára ösztönözze, vagy akár gyaloglásra, taxizásra. Hosszútávon csakis ez lesz elfogadható, elképzelhető. Csakhogy mennyivel jobb lett volna már eleve kerékpárutakat kialakítani, ösztönözni a gyaloglást és az autóbuszozást, és nem mindent megtenni annak érdekében, hogy gépkocsival közlekedjen a lakosság. A kocsival közlekedő lakosságot sokkal nehezebb lesz leszoktatni erről. De ez lesz hosszútávon az egyetlen megoldás” – mondta

Gál Sándor, aki egy mondat erejéig érintette a hétfői közlekedési változásokat is, kiemelve, ma már nem lehet 19. századi módszerekkel megsaccolni, hogy mi lesz, ha ezt és ezt megváltoztatjuk a közúti forgalomban. Ma már az erre a célra írt számítógépes programot kellene használni, amelynek megvásárlására már tavaly is volt pénz elkülönítve a városi költségvetésben, mégsem vették meg. Holott az segítséget jelentett volna ez esetben is, hiszen az adatok bevezetésével kimutatta volna, hogy hol és milyen változtatásokat kell eszközölni, hogy az hatékony és jó legyen a közlekedés szempontjából.