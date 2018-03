Előbb megszabadítják a kábelektől, majd eltávolítják a villanyoszlopokat

A villanyoszlopok eltávolításán dolgoznak Csíkszeredában, a Zsögödi Nagy Imre utcában. Eddig a különböző kábelszolgáltatók vezetékei miatt nem haladt az áramszolgáltató a kivitelezéssel, nemrég azonban sikerült egy újabb szakaszon több villanypóznáról is leszereltetni a kábeleket, így hamarosan ezeket a betonoszlopokat is elszállíthatják az utcából.

Folytatják a villanyoszlopok eltávolítását Zsögödben • Fotó: Gecse Noémi

A Zsögödi Nagy Imre utca közel 2 kilométeres szakaszának felújításához 2016-ban fogtak hozzá a csíkszeredai önkormányzat megbízásából, kivitelezést a székelyudvarhelyi Multipland Kft. végzi.

Az elmúlt két és fél évben az áramszolgáltató Electrica Rt. is föld alá helyeztette a vezetékeit a teljes útszakaszon. Ennek ellenére még nem tudták az összes villanyoszlopot eltávolítani, mivel azokon keresztül nemcsak áramvezetékeket vezettek, hanem a különböző internet-, telefon- és tévészolgáltatók kábelei is ott kaptak helyet, ezért meg kellett várni, amíg ezek a szolgáltatók is föld alá helyezik a vezetékeiket.

Antal Imre, az Electrica áramszolgáltató üzemviteli osztályának csíkszeredai igazgatója érdeklődésünkre elmondta, a Zsögödi Nagy Imre alsó, déli részétől az országos útügyi igazgatóság kirendeltségéig haladnak a kábelek leemelésével, és miután „lecsupaszítják” az oszlopokat, azt követően el is szállítják azokat.

Egészen az igazságügyi palotáig szeretnék ezt kivitelezni, de a munkálat menete nagyban függ a fent említett kábelszolgáltatóktól, mert ők is földbe kell helyezzék vezetékeiket.

„Ez nem az Electrica vállalaton múlik” – jegyezte meg az igazgató. A régi villanyoszlopokról a kábelek elbontását már a tavaly megkezdték, a benzinkúttól haladtak az országos útügy kirendeltsége fele. Eddig a Zsögödi Nagy Imre utcából 32 oszlopot távolítottak el.