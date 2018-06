Előadás az obszerváns rendi életvitelről a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban

Rendi évszázadokról és papi-szerzetesi életútjáról is beszélt Szilveszter testvér • Fotó: Veres Nándor

A Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat keretében tartott vetített képes előadással Szilveszter testvér visszavezetett a gyökerekhez, a Ferenc-rend alapítójához, Assisi Szent Ferenchez (1181 vagy 1182–1226). Lelkiség és közösség alakult ki körülötte. A Kisebb Testvérek Rendjének életszabályzatát, a Regulát III. Ince pápa 1209-ben fogadta el. A hármas evangéliumi tanácsra, a szegénységre, a tisztaságra és az engedelmességre tesznek fogadalmat. Szilveszter testvér továbbá beszélt az obszerváns, a kapucinus és a minorita ferencesekről – a leágazások az életszabályzat értelmezéséből fakadtak. A férfi szerzetesek rendje mellett megalakult a női ág, amelyet Assisi Szent Klára után Klarissza-rendnek vagy második rendnek hívnak. A harmadik avagy világi rend tagjai szabályozott életformát élnek.

Lelki-szellemi központ

Az első ferencesek 1240 és 50 között érkeztek Erdélybe. A Németországból jövők Besztercén, a Magyarországról érkezők Székelyvásárhelyen (Marosvásárhelyen) alapították az első kolostort. Esztelneken 325 éve élnek ferencesek. Szó esett az első, fából épült kolostorukról és kápolnájukról. Kulturális központként is működtek, 1750-ben két iskolájuk volt a településen. Háromszék első állandó színháza is ott alakult: a ferences atyák vezetésével iskoladrámákat adtak elő benne. Egy időszakban a ferences papképzésben is fontos hely volt, a filozófiai karnak adott otthont. 1921-ben kéménytűz martalékává vált a kolostor. Csupán egy Mária-szobor maradt meg a templomban. Az iskolát sikerült leghamarabb újjáépíteniük. Mert bár nem tanítórend a ferences, jelentős szerepet vállaltak az oktatásban és a népnevelésben.