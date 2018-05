Élményeket kínáló gyermekprogramok sokasága

Családi fesztivált szerveznek csíki civil szervezetek: a júliusban Csíkszentmártonban zajló rendezvény programját úgy állították össze, hogy a gyermekek és szüleik nemcsak érdekes foglalkozásokat találjanak, hanem közös tapasztalatokat is szerezhessenek, hisz ezek az igazán maradandó élmények – vallják a szervezők.

Július 13–15. között zajlik a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ udvarán a Cseperedők Családi Fesztivál. A szervezők a térségben működő civil szervezetek, a Kőketánc Kulturális Egyesület, a Fészek Tanoda és a korai fejlesztő támogatására létrehozott Prosperitas Vitae Egyesület. Amint Sipos Tünde szervező elmondta, kezdeményezésüket számos más csíki civil szervezet lelkesedéssel felkarolta és bekapcsolódtak az egyes programok szervezésébe. Társszervezőként vesz részt munkájukban a Hargita Megyei Kulturális Központ is.

Az elmúlt években megszervezett székelyföldi gyermekfesztiválokon sok csíki családdal találkoztunk, és akkor merült fel a gondolat, hogy próbáljunk meg itt is hasonlót szervezni

– mesélte Sipos Tünde, a Kőketánc egyesület vezetője. A programokat úgy állították össze, hogy a gyermekek, illetve az édesapák, édesanyák is találjanak érdekes foglalkozásokat. Ugyanakkor az együttes tevékenységekre is hangsúlyt fektetnek. Kopacz Erika, a fesztivál másik szervezője szerint

a környéken nincs ilyen programkínálat,

amely ennyire hangsúlyosan a családokat szólítsa meg. Kifejtette, manapság, amikor a gyermekek a nap háromnegyedét napköziben töltik, mert a szülők dolgoznak, mindenképp szükség van közös családi élményekre, legalább a vakációban, a szabadságok ideje alatt. „A közös élmények erősítik a szülő-gyermek kapcsolatot, a testvérek közötti kapcsolatot, ezért lesznek a programban közös tevékenységek. Táncházak, koncertek, közös meseút, közös kézműveskedés, ezek mind-mind plusz élményt tudnak nyújtani a gyermekeknek és a szülőknek. Tapasztalatból mondom, hogy a gyermekek nagyon élvezik, amikor a szülők beállnak a játékukba, ez már önmagában is élmény. A közös feladatvégzés pajkos pillanatai örök emlékek tudnak maradni, a saját gyermekem is arról meséli a legtöbbet, amit együtt tapasztaltunk" − osztotta meg a szervező, aki a Fészek Tanoda keretében számos gyermekfoglalkozást vezetett már.

A főként 0–12 éves korú gyermekeknek és szüleiknek ajánlott fesztivál három napjára nagyon sok programmal készülnek a szervezők, mondókázó-, kézműves foglalkozások, mesemondás, táncelőadás, bábszínház, táncház, különböző bemutatók, műhelyek, ügyességi versenyek, pontgyűjtő verseny, családi kalandtúra lesznek.

A rendezvény részletes programja a Cseperedők Családi Fesztivál Facebook-oldalon, illetve a cseperedok.weebly.com weboldalon tanulmányozható. Ugyanott már elő lehet jegyeztetni a jegyet, illetve megtekinthető, hogy hol, kinél lehet jegyet vásárolni. Amint a szervezők elmondták, a programok minőségének megőrzése érdekében

a helyek száma korlátozott,

ezért előzetes jegyeladás van. Számításaik szerint kétszáz családot tudnak fogadni, ezért arra kérik az érdeklődőket, mielőbb váltsák meg jegyüket. Egységes családi jegy van, ez ötven lejbe kerül, és a programokon való részvételt fedezi. A helyszínen lehet sátorozni is, és azokra is gondoltak, akik nem autóval mennének Csíkszeredából, ezért autóbuszjárat is fog működni.