Élmények és különleges ízek gazdagították a sepsiszentgyörgyi Erasmus Napokat

Megyei szintű Erasmus+ konferenciát szerveztek a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban csütörtökön délután. Sepsiszentgyörgyről és Bodzafordulóról is érkeztek pedagógusok és diákok, akik a program során szerzett tapasztalataikat osztották meg egymással.

Annak, hogy miért csak azok az intézmények kaptak meghívást a konferenciára, akik már benne vannak a programban, a válasz az, hogy ez alkalommal főleg a tanulókra fókuszáltak. „Úgy terveztük, hogy legyen most szó a diákok akkreditációjáról azért, hogy próbálják meg egymást megismerni, megtudni ki hol járt a program keretein belül.

Egyik iskola képes lesz motiválni a másikat, mert vannak olyanok akiknél a tanuló, másoknál a tanármobilitás van túlsúlyban. Most a fő cél az volt, hogy a diákok is találkozzanak egymással a különböző iskolákon belül”

Az akkreditációval rendelkező iskolákon kívül két sepsiszentgyörgyi intézmény, a Csutak Vilmos Pedagógusok Háza, a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó központ illetve a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség is küldenek tanárokat képzésekre, valamint úgynevezett jobshadowingre, ahol

Úgy tervezik, hogy a program végére, tehát 2027-re a megye legtöbb középiskolája és vidéki tanintézményei is felkerülnek majd az Erasmus+ listájára.

A tanfelügyelőség évente tíz vidéki iskolát vesz be a konzorciumába, a tanárokon, iskolaigazgatókon kívül, nagyobb csoportokban diákokat is küld Erasmus-programokra.

Az élménybeszámolók magyar, román és angol nyelven folytak, de franciául és spanyolul is megszólaltak az előadók. A szervezők ezzel is kívánták népszerűsíteni a diákok körében a többnyelvűséget és érzékeltetni az ezzel járó lehetőségeket. A konferencia során gasztronómiai utazásra is meghívták egymást a tanulók.