Elkezdődött a póthíd építése Décsfalva határában

Legtöbb hat hónap múlva kész kell legyen a póthíd • Fotó: Ifj. Haáz Sándor

„Egyrészt örülök, hogy végre elkezdődött a póthíd megépítése a décsfalvi átkelő mellett, hiszen így már tudunk haladni, másfelől viszont szomorú vagyok, amiért eddig tartott a papírmunka. Olyan engedély is volt, amelyet egy év után adtak ki” – fejtette ki lapunknak Borboly Csaba, a projektet koordináló Hargita Megye Tanácsának elnöke. Emlékeztetett, a póthíd megépítése nem szerepelt az eredeti, a 137-es úton lévő és a Nagy-Küküllőn átívelő átkelő újjáépítési terveiben, ezért is kellett egy új projektként kezeljék. Utóbbi tervezést és újabb engedélykéréseket is jelentett. Nem volt más megoldás, hiszen

csak a póthíd megépítésével tudtak eleget tenni a helyi lakók kérésének, akik nem szerették volna, ha lezárják az utat a beruházás kivitelezésének idejére.

Utólag a megyei tanács elnöke is belátta, hogy – ha lassítja is a folyamatot – ez volt a helyes döntés, hiszen ha a Nyikó mentére terelik a forgalmat az építkezés idejére, akkor az tönkre mehet. Utóbbi elképzelést egyébként a közlekedésrendészet sem hagyta jóvá.