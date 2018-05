Egy kerékpáros körgyűrű a község első igazi turisztikai attrakciója

UNITER-különdíjat kapott a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

Szombaton ballagnak, ám azt megelőzően egész héten búcsúznak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói, akik egy miniévad keretében mutatják be, mit is tanultak a Köteles utcában töltött évek alatt. A tanév különlegessége az is, hogy UNITER-díjat kapott az egyetem.