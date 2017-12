Elfogadták a PUG-ot Székelyudvarhelyen

Új általános területrendezési terve (PUG) lett Székelyudvarhelynek, miután a csütörtöki önkormányzati ülésen a képviselők egyöntetű igennel szavaztak a polgármesteri hivatal által nyolc év után előterjesztett dokumentációra. Egyebek mellett különböző beruházási terveket, valamint a Székelyudvarhelyi Városi Sportklub megalakulását is elfogadta a testület.

A rendezett városkép és az ehhez kapcsolódó szabályozások leszögezése érdekében volt fontos a PUG elfogadása. Archív • Fotó: Pál Árpád

Összesen hat, Udvarhely fejlesztése szempontjából stratégiai fontosságú terület megvásárlásáról döntött ebben a hónapban az önkormányzati képviselő testület, amelyeket egy kivételével sikerült is teljesen kifizetni – tájékoztatott a napirendi pontok megtárgyalása előtt Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere, hozzátéve, hogy utóbbira is rendelkezésükre áll a megfelelő összeg, csupán átcsoportosításokra van szükség. Ezek után visszavonta a városi piac rehabilitációs tervével kapcsolatos napirend tárgyalását a szakbizottsági ülésen felmerült problémák miatt.

Gálfi hangsúlyozta, rendezett városképet szeretnének, a dokumentum elkészítésekor a helyiek érdekét tartották szem előtt. Orbán Balázs, az MPP-EMNP koalíció frakcióvezetője szerint ha vannak is hibák a tervben, azokat utólag lehet korrigálni. Gálfi azt ígérte, minden városlakónak küldeni fog egy tájékoztatót a PUG-ról.

Ezután a Kisköved és a Győzelem utca kereszteződésében megvalósítandó tér terveit fogadták el. Ott összesen 45 parkolóhelyet hoznak létre, valamint egy kis parkot is építenek. A munkálatok értéke 2,6 millió lej. Az építkezés egyébként nem jelenti azt, hogy eltűnik a kispiac. Ezt követően a Bethlen Gábor utca 2–6. szám alatt található lakásokat helyezték vissza a polgármesteri hivatal ügykezelésébe. Az ülésen egyébként kiderült az is, hogy

Terv készült a Bethlen Gábor Általános Iskola sporttermének, illetve az ahhoz tartozó melléképület teljes körű felújításáról, ugyanakkor a tanintézet könyvtárának átalakításáról és berendezések vásárlásáról – derült ki az ülésen. A beruházás összértéke valamivel több mint 2,2 millió lej, amiért pályázni szeretne a hivatal. A képviselők jóváhagyták az említett dokumentációt, ahogyan a Szászok táborában tervezett szennyvíz-hálózati bővítésekkel kapcsolatosakat is. Utóbbi kivitelezése 1 millió lejbe kerül. Gálfi megjegyezte,

Sportklub alakult

A Székelyföldi Jégkorong Akadémia kezdeményezésére

az önkormányzat megszavazta a Székelyudvarhely Városi Sportklub megalakítását, melynek lényege, hogy ezentúl a polgármesteri hivatal közvetlenül finanszírozhat bizonyos sportágakat.

A kapcsolódó tervezetet Hajdó Csaba képviselő mutatta be. Elmondta, hogy összesen tizenkilenc sportágat támogathatnak – ennyit kellett beírni az alapításhoz szükséges dokumentációba –, de a szervezet elsősorban az udvarhelyi jégkorong újraélesztése érdekében jött létre. Előnye ugyanakkor, hogy most már közvetlenül támogathat tömeg-sporteseményeket is a város.