Életet menthet, de egészségfelmérésre is jó

Hargita megyében évről évre csökken az önkéntes véradók száma, a kórházak jelenleg is hiánnyal küszködnek. A véradásra most egyre nagyobb az igény, hiszen a járványidőszak idején elmaradt kezelések, vizsgálatok miatt jelentősen megnőtt a súlyos betegek száma. Mivel a véradás együtt jár egy egészségfelméréssel is, nemcsak a rászoruló betegek, hanem maguk a véradók is számtalan pozitívumát tapasztalhatják mind fizikai, mind lelki értelemben.