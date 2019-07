Ehető faragványok – a látványra is hangsúlyt fektetnek a Főnix Konyhában Fülöp-Székely Botond • 2019. július 24., 11:44 2019. július 24., 11:44 Kreativitás és rengeteg türelem kell a gyümölcs- és zöldségszobrászathoz, de így is megéri bíbelődni vele, hiszen először a „szemével kóstol az ember” – véli Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa. Ő az évek során kollégáitól sajátította el a faragás csínját-bínját, és komoly felszerelést is vásárolt, de úgy gondolja, hogy egy hétköznapi késsel is bárki megpróbálkozhat az egyszerűbb díszítőelemek kifaragásával.

• Fotó: Bándi Sándor Domokos

A gasztronómián belül különálló szakágnak is mondható a gyümölcs- és zöldségszobrászat, amely Székelyföldön is egyre nagyobb népszerűségnek örvend – fejtette ki Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa. Mint mondta, arról van szó, hogy vannak tematikus gyümölcsasztalok és -tálak, amelyekhez különböző faragott elemek is alkalmazhatók, ugyanakkor az ételek díszítésekor is használható faragott gyümölcs, zöldség. „Ha friss, faragott gyümölcsökből vagy zöldségekből készített elemekkel díszítjük az ételt, akkor a vendég is láthatja, hogy nem csak úgy elé tettük az ennivalót, hanem valóban dolgoztunk is vele, hogy a legjobb kiszolgálást kapja. Sose felejtsük el, hogy először a szemével kóstol az ember, és ha az ételre nézve mosolyog, akkor a szakács is örülhet. Tudni kell ugyanis, hogy a legtöbb ember azért megy el egy étterembe, mert valami olyat szeretne enni, amit otthon nem tud ugyanúgy elkészíteni. Legyen szó ízről vagy akár tálalásról” – fogalmazott.

Jól vágó eszközökre van szükség a díszítőelemek elkészítéséhez, különben az ujjunk bánhatja • Fotó: Bándi Sándor Domokos

Volt mit tanulni A szakember Németországban dolgozva kollégáitól leste el a szakma alapjait, majd hazatérve részt vett egy neves gasztronómiai fesztiválon, ahol rádöbbent, hogy bőven van még mit tanulnia. Persze az ott bemutatott alkotások inkább motiválták, mintsem eltántorították volna a faragástól. Végül annyit fejlődött, hogy barátja felkérte egy gyümölcsasztal elkészítésére, amely annyira jól sikerült, hogy utána már nem volt megállás, rengeteg hasonló igényt juttattak el hozzá. „Már majdnem ott tartottam, hogy megalapítok egy kisebb vállalkozást, de végül másfelé sodort az élet. Igazából munka közben tanultam, hiszen minél többet faragtam, annál jobb lett a végeredmény – magyarázta. Hozzátette, mára a különböző ételek mellett elhelyezett egyedi zöldség- vagy gyümölcselemek a kézjegyévé is váltak.

• Fotó: Bándi Sándor Domokos

Türelem és kreativitás A gyümölcs- és zöldségszobrászatnak elsősorban tavasztól őszig tart a szezonja, hiszen ekkor a legkönnyebb beszerezni a friss hozzávalókat – magyarázta Bándi Sándor Domokos. A legszebb gyümölcsasztalokat is ilyenkor lehet összeállítani, amelyeknél lényeges szerepet kap az elrendezés és az elemek kifaragása is. Többször kap olyan kérést a szakács, hogy a különböző alakzatok mellett kis szöveget vagy egy logót véssen bele egy-egy gyümölcsbe vagy zöldségbe. Utóbbihoz a legideálisabb a sütőtök vagy a sárga- és görögdinnye, már csak azért is, mert ezek méretükből adódóan könnyebben megmunkálhatók. Egy 250–300 vendégnek tervezett, személyre szabott gyümölcsasztal elkészítése az előkészületekkel együtt két-három napot vesz igénybe. Éppen ezért a már kifaragott elemek tárolására is nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy azok ne fonnyadjanak el, ne szagosodjanak meg. Például a céklából, jégcsapretekből, karalábéból készített rózsákat érdemes hideg vízbe helyezve a hűtőbe tenni.

Egy nagyobb gyümölcsasztal több nap alatt készül el, ezért vigyáznunk kell arra, hogy a kifaragott gyümölcsöket és zöldségeket hűvös helyen tároljuk • Fotó: Bándi Sándor Domokos

A görögdinnyébe az esemény előtti napon vagy az ahhoz legközelebbi időpontban kell belevésni a kért szöveget, majd ezt is vizes törlőkendőbe csomagolva a hűtőbe kell tenni. Ha minden elem megvan, csak akkor lehet nekifogni az elemek összeállításának. Ebbe természetesen az épen hagyott és a szeletekre vágott gyümölcsök – nagyjából tizenöt fajta – és zöldségek is beletartoznak a faragottak mellett. Egy gyümölcsasztal összeállításához rengeteg türelemre és kreativitásra van szükség, illetve a megfelelő vájókból, késekből és szikékből álló felszerelés is elengedhetetlen – fogalmazott a szakember. Hozzátette, a türelem nem csak az aprólékosság miatt fontos, hiszen ő is járt úgy, hogy a befejező mozzanatok közben teljesen elrepedt a kifaragott görögdinnye, ekkor pedig nem volt más választás, újra kellett kezdeni a fizikailag is megerőltető munkát. Bándi úgy véli, hogy fellendülőben van a szakácsszakma ezen ága, hiszen most már a vendégek is elvárják a díszítőelemeket az általuk rendelt ételek mellé, illetve nagy igény van a gyümölcsasztalokra is. Mindemellett sokan már nem is süteményeket adnak az esküvőkről, keresztelőkről távozóknak, hanem egy gyümölcskosárral lepik meg őket.

Díszítve minden étel vonzóbb • Fotó: Bándi Sándor Domokos