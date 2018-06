Egyre fiatalabb korban kezdenek érdeklődni a szexualitás iránt az iskolások

Az internetre feltöltött tartalmak pillanatok alatt saját életre kelnek, és megállíthatatlanul továbbterjednek • Fotó: Barabás Ákos

A jelenségre olyan csíkszeredai iskolások esete is felhívta a figyelmünket, akik szexuális közösülésüket videóra vették, ráadásul a felvételeket másoknak is megmutatták.

Ebben az évben több csíkszeredai iskola tanulója (köztük akadt mindössze ötödik osztályos is) „szexuális botrányba” keveredett: volt olyanra is példa, hogy több fiú is közösült egy lánnyal, az aktust pedig videóra vették, osztálytársaiknak is megmutatták.

Nyomozás folyik



Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, a Facebook közösségi oldalon,illetve más felületeken is terjedő, kiskorúak szexuális aktusát tartalmazó felvételek ügyében a szervezett bűnözéssel foglalkozó kollégái nyomoznak. Részleteket nem ismertetett, arra hivatkozva, hogy még folyik a kivizsgálás. Mint fogalmazott, érzékeny témáról van szó, legalitási és morális szempontból is. Szerinte a szülők számára a legfontosabb, hogy odafigyeljenek, törődjenek a gyermekekkel, például kövessék, hogy milyen időpontban kezdenek és végeznek az iskolában, és ellenőrizzék az iskolán kívüli tevékenységeiket is.

Szabó Irén Ottilia, a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó- és Erőforrásközpont igazgatója megkeresésünkre a téma kapcsán elmondta, úgy tapasztalták, hogy egyre gyakoribbakká váltak az ilyen esetek, ezért úgy véli, hogy

a szexualitás nem kellene tabu téma legyen.

Megfigyelték azt is, hogy amíg évekkel ezelőtt még a 16–18 éves korosztályra volt jellemző a szexuális kíváncsiság, addig mára ez az életkor korábbra tolódott, és most már 10–11 évesen, a prepubertás kor elején lesznek érdeklődőbbek a gyermekek, ami viszont nem jelenti azt, hogy a személyiségük is érettebb.

Éppen ezért, egyfajta megelőzésképpen

a szakember prevenciós foglalkozás-sorozatot tervez a diákok és a szülők számára figyelemkeltő jelleggel,

mert, mint fogalmazott, ezt már nem lehet a „szőnyeg alá söpörni”. Ugyanakkor szintén probléma az is, hogy a kiskorúak a szexuális érintkezésről készült fotókat, felvételeket meg is osztják az interneten, a közösségi oldalakon. Nem is fogják fel tettük súlyát, hogy ezzel nyilvánossá teszik, sok emberhez eljuttatják a tartalmakat, ráadásul azt sem értik meg, hogy

ez bűncselekmény, akárcsak az új kamaszhóbort, a szexting (szexuális tartalmú, erotikus, meztelen felvételek küldése).

Mint mesélte, régen is előfordultak hasonló esetek, például 17–18 éves leánnyal, aki akkor megküzdött ugyan a szégyennel, de akkor nem kerültek fel ezek a tartalmak a világhálóra, ahonnan már nem lehet többé eltávolítani, hiszen az vírusként továbbterjed.

Arra a kérdésünkre, hogy mit tehetnek a szülők, hogy megelőzzék az ilyen eseteket, Szabó Irén Ottilia azt válaszolta, hogy beszélgetni kell a gyermekkel az ő korának megfelelően a szexualitásról, a párkapcsolatokról.

Arra kell válaszolni, amire a gyermek rákérdez, nem föltétlenül kell egyszerre rázúdítani minden információt, ami később is ráér, csak azon a szinten beszéljünk vele, ami az ő korának megfelel

– magyarázta a központvezető. Hozzátette, fontos az is, hogy odafigyeljenek a szülők arra, hogy milyen internetes tartalmakat tekintett meg a gyermek, kérdezzenek rá, tekintsék meg együtt, beszéljenek róla. „A szülők figyeljenek a változásokra, mert a gyermek viselkedésén látszik a változás, bármi történjen is vele, például akkor is, ha egy tiltott tartalmú videót megnézett, akár egyedül, akár barátokkal. Ez előbb-utóbb valamiben meg fog nyilvánulni, akár egy elejtett szóból derül ki, akár abból, hogy a jó tanulóból rosszabb lesz, a csendesből agresszív, vagy fordítva, ez teljesen egyénfüggő, de mindképpen a viselkedése figyelemfelkeltő” – fejtette ki.

Hozzáfűzte, a pedagógusok jelzését is figyelembe kellene vennie a szülőknek. Szerinte a legcélravezetőbb problémamegoldás, ha a szülők elbeszélgetnek őszintén négyszemközt a gyermekeikkel, érzékeltetik velük, hogy figyelnek rájuk, kíváncsiak arra, hogy mi történik az életükben.

Kovács Márta iskolai tanácsadó a beszélgetésbe bekapcsolódva szintén kihangsúlyozta, hogy fontos minden esetben a nyitottság a szülők részéről, hogy a gyermek merje elmondani nekik, bármi is történik vele, abban a tudatban, hogy a szülei támaszt nyújtanak számára. Ez nemcsak a gyermekekre, hanem a kamaszokra is igaz – jegyezte meg.

Szerinte már attól a perctől kezdve, hogy a gyermekek az okostelefonon, számítógépen böngészni kezdenek az interneten, már akkortól fontos beszélni a biztonságos internethasználatról és azokról a tartalmakról, amikkel találkozhat a világhálón. Arra is van mód, hogy iskolai tanácsadók és más szakemberek segítségét kérjék, akik igény szerint osztályfőnöki órákon az iskolában tartanak nemiséget, párkapcsolatokat érintő témákról órákat. Civil szervezetek is foglalkoznak a témával, ugyanakkor szülőknek segítséget jelenthet több oktatófilm, dokumentumfilm is.