Egyik megszorítás a másik után: ellehetetlenítik a sepsiszentgyörgyi önkormányzat terveit

Hatályba lépett az a sürgősségi kormányrendelet, amelynek értelmében az idei év végéig az önkormányzatoknak tilos bármiféle kiadás, ami nem Európai Uniós forrásokhoz köthető. Ennek következtében az év utolsó két hónapjára betervezett tizenhat beruházás és rendezvény elmarad, köztük a Best of Sepsi gála is, ezeket leghamarabb 2–3 hónap múlva fogják tudni újraszervezni.