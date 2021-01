Egyetlen székely zászló eltávolítása után százat tűznének ki

Mezei János • Fotó: Gergely Imre

Megrendítette a gyergyóremeteieket, hogy a falu főteréről el kellett távolítani a székely, a magyar és a település zászlóját. Nem hagyhatták annyiban, helyi vállalkozók keresték meg az EMSZ-t azzal, hogy a bírósági ítélet miatt levett székely zászló helyett máshol tűzzenek ki lobogókat.

Egy helyett százat!

– ez a mozgalom mottója. Az EMSZ tehát száz székely zászlót adományoz gyergyóremetei magánszemélyeknek, hogy házaik homlokzatára helyezzék ki. A községháza elől eltávolított zászló helyett száz lobogjon a faluban – ismertette a kezdeményezést Mezei János, a pártszövetség társelnöke.

Székelyhon TV: Levonták Gyergyóremetén a székely, a magyar és a községzászlót Zászlólevonásra hívta a közösséget Gyergyóremete önkormányzata vasárnap délre. A bukaresti ítélőtábla végleges és visszavonhatatlan ítélete ugyanis kimondta, hogy a község főterén a községháza megépülése óta ott lobogó öt zászló közül hármat el kell távolítani. Zászlólevonásra hívta a közösséget Gyergyóremete önkormányzata vasárnap délre. A bukaresti ítélőtábla végleges és visszavonhatatlan ítélete ugyanis kimondta, hogy a község főterén a községháza megépülése óta ott lobogó öt zászló közül hármat el kell távolítani.

A zászlókat helyi kezdeményezők anyagi támogatásával szerezték be, zászlórúddal együtt adják át az igénylőknek, és ha szükséges, zászlótartót is be lehet szerezni az EMSZ-nél. A zászlót átvevő magánszemélynek vállalnia kell, hogy ki fogja tűzni az ingatlanjára, és legalább két évig ott is marad.

Az első száz zászló Gyergyóremetére kerül, így most a remeteiektől várják az igényléseket a lobogókra,

de innentől kezdve mindenhol, ahol bírósági ítélet miatt el kell távolítani az önkormányzati épületre tűzött székely lobogót, hasonló mozgalmat szerveznek. Ugyancsak ezt szeretnék elérni azon a tizennégy településen is, ahol már korábban megtörtént a zászló levétele. A lobogókat a 0756–976520-as telefonszámon lehet igényelni.

Népes, de nem ünnepi: zászlólevonásra gyűltek össze Gyergyóremetén A gyergyóremetei községháza előtt öt oszlopon öt zászló lobogott tizenöt éven át. Vasárnap déltől három oszlop azonban üresen maradt: a magyar és a székely zászló, valamint a község lobogójának levételére végleges bírósági ítélet kötelezte az önkormányzatot. A gyergyóremetei községháza előtt öt oszlopon öt zászló lobogott tizenöt éven át. Vasárnap déltől három oszlop azonban üresen maradt: a magyar és a székely zászló, valamint a község lobogójának levételére végleges bírósági ítélet kötelezte az önkormányzatot.