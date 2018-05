Egyelőre nem kell fizetni a Víkendtelepre való belépésért

Bár napok óta nyárias meleg van, és nagyon sokan napoztak, fürödtek a marosvásárhelyi víkendtelepen egyelőre nem kell belépőjegyet fizetni, s az este nyolc órás korlátozást sem vezették be. Az újdonságokról Ioan Carcu igazgatóval beszélgettünk.

Egyelőre korlátok nélkül vehetők igénybe a Víkendtelep medencéi • Fotó: Haáz Vince

Amíg a víkendtelepi medencék vize nem éri el a 25 Celsius fokot, nem kell belépőjegyet fizetni a közkedvelt szabadidőközpontba – tudtuk meg Ioan Carcu igazgatótól, aki elmondta azt is, hogy

a belépőjegyek árai nem változtak, egy felnőtt 6 lejes, egy gyerek pedig 3 lejes kell váltson.

Azt is megtudtuk, hogy az elmúlt napokban már sokan kipróbálták a medencéket, s a merészebbek hosszabb ideig fürödtek is azokban.

Ha ennyire meleg marad a nappali hőmérséklet, akkor úgy értékelem, hogy tíz napon belül fog 25 Celsius-fokra felmelegedni a medencék vize, s akkor fogjuk visszaállítani a kapukat és akkortól kell majd jegyet váltani.

Ha lehűlés és eső lesz,ez az időpont még jobban kitolódik. Fontos tudnivaló, hogy egyelőre korlátozás nélkül lehet belépni és napozni, fürdeni, de ha jegyet kell váltani, akkor korlátozások is lesznek. Tavaly a helyi tanács elfogadott egy határozatot,amely értelmében eset nyolcig kell jegyet váltani, utána ingyenes a belépés, de utána nem lehet már a medencékben fürdeni. Ezt szigorúan fogjuk ellenőrizni, s a helyi rendőrök segítségével büntetni is fogunk” – mondta az igazgató.

Már büntettek a helyi rendőrök

A helyi rendőrök a május elseji megnyitón sem tétlenkedtek két személyt megbüntettek, mert utcai ruhában fürödtek a medencékben.

Az esti fürdéskorlátozást is azért vezették be, mert nagyon sok panasz érkezett amiatt, hogy az esti hét órás szabad belépés után nagyon sokan jöttek a víkendtelepre, s fehérneműben, vagy ruhában lubickoltak a nagymedencében és használták a gyermekmedencéket is.

A víkendtelep szabályzata értelmében mindenki köteles a medencék használata előtt zuhanyozni és fürdőruhát viselni.

Nem lesz csomagvizsgálat

Tavaly a fent említett nyolc óra utáni korlátozást bevezető határozattal egy időben egy másik döntést is hoztak a helyi tanácsosok, amely arra vonatkozik, hogy csak a kijelölt helyeken lehet az otthonról hozott élelmiszert elfogyasztani.

Akkor nagy port kavart, hogy korlátozni akarták azt is, hogy a fürdőzők mit vigyenek be a víkend területére. Erről azonban lemondtak, mint a kapukon való csomag-ellenőrzésről is.

Az igazgató elmondta, hogy nyolc fedett filagóriát alakítottak ki, ahol nyugodtan el lehet fogyasztani, civilizált körülmények között, asztalok körül ülve az otthonról hozott ennivalót. Hogy ezt ki és mennyire fogja ellenőrizni, az majd útközben kiderül.

A víkendtelepen hat medence várja a fürdeni, kikapcsolódni vágyókat, játszóterek és sportpályák is vannak. Tíz ponton van megfigyelőkamera és több helyi rendőr felügyeli a rendet. Ami víkendtelep előtti, körüli parkolást illeti, egyelőre az is ingyenes.