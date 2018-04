Egy öreg Ford a Marosvásárhelyi Néprajzi Múzeum udvarán – de miért van ott?

Egy 65 éves klasszikus vonalvezetésű Ford Prefect modell áll a Marosvásárhelyi Néprajzi Múzeum udvarán, a gépkocsi nem csak azért érdekes, mert 1953-ban gyártották, hanem azért is, mert ez az első darabja az egyelőre csak tervekben létező technikatörténeti múzeumnak, amely Erdély első ilyen jellegű állománya lenne.

A 65 éves klasszikus vonalvezetésű Ford Prefect modell az új múzeumi részleg előszele • Fotó: Maros Megyei Múzeum

2017-ben a Classic Car Club elnökétől, László Róberttől vásárolta meg a Maros Megyei Múzeum a klasszikus vonalvezetésű, 1953-ban gyártott Ford Prefect modellt. Ez a modell 1948 óta létezik, akkor még a brit The Motor kiadvány szakemberei tesztelték.

A Néprajzi Múzeum udvarán kiállított gépkocsi maximális sebessége 98 km/h, és 22,8 másodperc alatt gyorsult 80 km/h sebességre. Fogyasztása 33,2 mérföld/gallon, azaz 8,5 l/100km. Motra vízhűtéses, és kardántengely biztosította a meghajtást.

Összesen 192 229 darab készült ebből a modellből. Az autó tökéletes műszaki állapotban van, a Maros Megyei Múzeum igazgatója, Soós Zoltán szerint a májusi Múzeumok Éjszakája programsorozat kertében fogják nyilvánosan elindítani.

Az autó önmagában is igazi különlegesség, de még érdekesebb, hogy

ez az első darabja a jelenleg még csak tervként létező technikatörténeti múzeumnak

– tudtuk meg a múzeum vezetőjétől. Soós Zoltán elmondta, főként Vasile Boloș megyei tanácsos sürgette a technikatörténeti múzeumot, amely a tervek szerint két éven belül elkezdhetne működni.

Az új múzeumrészlegnek az autó az első darabja, de Marosvásárhelyen volt egy Székely Ipartörténeti Múzeum, amely 1918-ban megszűnt, de ma is több mint ezer tárgy van az egykori múzeum gyűjteményéből az intézményünk tulajdonában: egykori makettek, egy malom, ipari kerámiák, lámpák, minden, amit a 19. századi monarchia ipara gyártott. Ezek is a leendő kiállítás részét képeznék majd, valamint számos tárgyat őriz a kolozsvári Néprajzi Múzeum is az egykori ipartörténeti múzeumból

– mondta el Soós Zoltán, aki arra is számít, hogy az egykori marosvásárhelyi üzemektől is kapnak majd adományba immár kiállításszámba menő régi ipari gépeket.

A múzeumigazgató rámutatott: természetesen

egy új múzeumi részleghez új épület is szükséges, márpedig egy ilyen jellegű állomány nem is működhet akármilyen épületben, egy régi gyárcsarnok vagy valami olyan épület szükséges hozzá, amelyik megfelelő tere lehet egy ilyen múzeumnak.

Soós Zoltán szerint a Maros Megyei Tanácsnak van is olyan épülete erre, ami megfelelne, remélhetőleg meg is kapja a múzeum az Aquaserv mellett az útügy egykori épületét, amely némi rendbetétel után két éven belül otthona lehetne a technikatörténeti múzeum kezdetének, hosszútávon pedig emeletet lehetne húzni rá, és bővíteni az állományt.