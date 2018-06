Egy öltés, tíz lej – a legrégebbi selyemcímer restaurálására lehet adományozni

A legrégebbi selyemcímer restaurálására gyűjt a marosvásárhelyi Teleki Téka, amely nemrég 1781 és 1916 között kiállított halotti címereket mutatott be a nagyközönségnek, összesen 31 darabot.

A Teleki Tékában őrzött legszebb halotti selyemcímer • Fotó: Facebook/Teleki Téka

Nemrég zárult a Teleki Téka címereket bemutató kiállítása. A különleges dokumentumokat csak egy hétig lehetett látni a könyvtár nagytermében, viszont továbbra is a Téka napirendjén maradnak, hisz állapotuk szükségessé teszi mielőbbi restaurálásukat, ha azt szeretnénk, hogy kutathatók legyenek a jelen és a jövő tudósai számára – tájékoztatott Lázok Klára főkönyvtáros, a Teleki–Bolyai Könyvtár osztályvezetője.

A Téka állományában található 31 halotti címer 1783 és 1916 között készült.

A legrégebbi és egyben legszebb darab az erdőcsinádi származású hadnagy, későbbi tordai főbíró Szucsáki Ferenc halotti címere 1783-ból.

Szucsáki Ferencet Erdőcsinád mellett Marosjára is magáénak vallhatja, hisz a járai templom szószékkoronáját ő adományozta a falu lakosságának. 1777-től a marosvásárhelyi református kollégium főgondnoka is volt.

„Különlegesen szép és ritka dokumentum ez a Szucsáki-címer, ezért gondoltunk arra, hogy ne csak egyszerűen megpályázzuk a helyrehozatalához szükséges 2500 lejt, hanem megadjuk a lehetőséget mindenkinek, hogy részese lehessen ennek a munkának” – mondta a főkönyvtáros, aki szerint biztos lesznek olyanok, akik a selyemcímer szépséges színei vagy művészettörténeti értéke miatt fontosnak érzik majd, hogy ezáltal is szorosabbra öltsék a saját múltjukhoz fonódó szálakat. Ugyanakkor az erdőcsinádi és a marosjárai közösség hozzájárulására is számít Lázok Klára, akárcsak arra, hogy a marosvásárhelyi református kollégium diákjai is fontosnak érzik majd a ritka értékű irat restaurálását.

A Múzeumok Éjszakája alatt az összeg húsz százaléka folyt be a Téka perselyébe, a fennmaradó 2000 lejt szeretnék a könyvtár munkatársai szimbolikus öltésenként összegyűjteni.

Egy öltés 10 lej, kétszáz öltésre van tehát szükség ahhoz, hogy a címer újra régi színeiben tündökölhessen.

Június 22-ig tart az öltögetés, addig várják a visszajelzéseket a Teleki–Bolyai Könyvtár Facebook-oldalán, illetve a pénzadományokat a RO29 BTRL RONC RT0383438001 számlaszámra (Szucsáki-címer megjegyzéssel), vagy személyesen a Teleki Tékában – ahol június 22-ig a szóban forgó címer is megtekinthető.