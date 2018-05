Egy májusi időpont, ami nagyon is érdekli a biogazdálkodókat

Május 16-áig nyújthatják be az érintettek a biogazdálkodási rendszerben való maradáshoz szükséges nyomtatványokat a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóságon. Több száz gazdát várnak még a Hargita megyei intézménybe.

Illusztráció • Fotó: Kristó Róbert

A biogazdálkodóknak az előző évek gyakorlatához hasonlóan idén is a megyei mezőgazdasági igazgatóságnál kell leadniuk a biogazdálkodási rendszerben maradáshoz szükséges nyomtatványokat. Ahogy tavaly, úgy idén sem várható határidő-hosszabbítás, azaz legkésőbb május 16-áig kereshetik fel az igazgatóság felelős munkatársát az érintettek Hargita Megye Tanácsának épületében, a 243-as irodában ‒ számolt be Petres Bíborka. Az igazgatóság illetékes alkalmazottja arra is kitért, hogy

tavaly 298 gazdálkodó nyújtotta be a szükséges iratokat, mellettük pedig idén további 150 gazda jelezte csatlakozási szándékát.

Ehhez képest csütörtöki beszélgetésünkig mindössze 43-an keresték fel őt ez ügyben.

Mint tájékoztatott, a regisztrációhoz szükséges benyújtani egy kitöltött formanyomtatványt, emellett le kell adni az említett ívben is feltüntetett ellenőrző-minősítő szerv és kérelmező közötti szerződés másolatát, illetve egy saját felelősségre kitöltött nyilatkozatot, amellyel a biogazdálkodáshoz szükséges dokumentumok meglétét bizonyítják. A formanyomtatványok itt érhetők el, az 1–7-es és 9-es mellékleteket kell letölteni és kitölteni.

A májusi határidő alól kivételt képeznek azok a személyek, akik idén jelentkeznek be első alkalommal a biogazdálkodók rendszerébe, és nem igényelnek támogatást, illetve azok, akik feldolgozók, kereskedők, importőrök, exportőrök. Ők december 15-éig tehetik le a fent említett dokumentumokat – tudtuk meg az illetékestől. Emlékeztetett, a biogazdálkodók számára megszabott törvényi elvárásokat, feltételeket egy ellenőrző-minősítő szerv tartja, illetve kéri számon a gazdákon, a mezőgazdasági igazgatóság csak a regisztrációs ívek elvételéért felel.